Париж и Берлин выступили за активизацию трансатлантических связей НАТО

Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас призвали активизировать трансатлантические связи в рамках НАТО.

«Необходимо активизировать трансатлантические связи, в том числе признав, что укрепление оборонных усилий европейцев консолидирует альянс и трансатлантическое партнерство», – приводит текст совместного заявления Ле Дриана и Мааса ТАСС.

Министры иностранных дел Франции и Германии также полностью поддержали «рекомендации, касающиеся актуализации стратегической концепции 2010 года и необходимости подтвердить ценности и принципы Вашингтонского договора».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран НАТО высказались за диалог и «сдерживание» России. Следующий саммит альянса, по словам Столтенберга, пройдет в Брюсселе после «инаугурации» Джозефа Байдена.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились». Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.