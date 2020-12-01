Страны НАТО высказались за диалог и «сдерживание» России

Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили необходимость продолжения разговора с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции консультаций глав МИД НАТО.

«Министры подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией», – передает слова Столтенберга ТАСС.

В то же время, отметил генсек, страны военного союза высказались за сдерживание «дестабилизирующих действий» России. Столтенберг заявил, что Москва нарушает договоры и «также развертывает вооружения», не уточнив, впрочем, о чем конкретно идет речь.

«Мы адаптируем потенциал НАТО по сдерживанию, чтобы реагировать на дестабилизирующие действия со стороны России. В то же время, мы все согласны, что должны стремиться к диалогу с Россией», – сообщил он.

По словам генсека, в альянсе приветствуют диалог России и США о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Как отметил Столтенберг, НАТО «не хочет оказаться в мире без контроля над вооружениями». Также он сказал, что военный союз выступает за создание новых инструментов контроля.

Ранее Россия отреагировала на заявление Столтенберга о прекращении ДСНВ.

Экспертная группа НАТО подготовила доклад о необходимости срочного реформирования организации, согласно которому в ближайшие десять лет вторым после России противником альянса станет Китай.