В НАТО назвали второго после России противника альянса

Эксперты Североатлантического альянса подготовили доклад о необходимости срочного реформирования организации, согласно которому Китай в ближайшие десять лет станет вторым после России противником военного союза, и для противодействия ему необходимо создать ряд специализированных структур, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Согласно докладу «НАТО – 2030: Единство в новой эре», который генсек Йенс Столтенберг представит на видеоконференции глав МИД альянса во вторник, помимо ответа на традиционные угрозы (имеется в виду сдерживание России и гуманитарные интервенции), в новом десятилетии альянс должен сосредоточиться на противодействии вызовам, исходящим от Китая», – отметил источник ТАСС.

По его словам, доклад рекомендует создание специальных структур, задачей которых должно стать гарантирование технического доминирования стан НАТО над Китаем и защита государств альянса от установления Китаем экономического контроля над стратегическими секторами их экономик».

Напомним, в сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

В августе госсекретарь США назвал Китай «большей угрозой для мира, чем СССР». В том же месяце глава Нацразведки США Джон Рэтклифф подтвердил, что Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия.

В свою очередь заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен объяснил необходимость сдерживания Китая для Соединенных Штатов.