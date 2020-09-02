США собрались «по всем фронтам» противостоять Китаю в «холодной войне»

Отношения США и Китая в определенной степени являются новой холодной войной, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

«Аналогия с холодной войной в какой-то мере верна», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

Он заявил, что Коммунистическая партия Китая «приняла решение относительно наращивания военной мощи и дипломатических усилий, нацеленных на поддержку авторитарных режимов по всему миру во имя достижения мировой гегемонии». По словам Помпео, «сейчас время, когда возникают иные вызовы – вызовы в области экономики».

Оценивая отличия нынешнего противостояния с Пекином от времен холодной войны, глава Госдепа указал на то, что США «бросает вызов страна с населением 1,4 млрд человек и с экономикой, которая обеспечивает 6% роста ВВП».

Он заверил, что глава американского государства Дональд Трамп собирается противостоять Китаю «по всем фронтам».

Для США «ключевое значение имеет то, что в этом противостоянии» у них «есть друзья и сторонники», сказал Помпео, комментируя отношения с Индией. США «работали над этим больше двух лет и добились значительного прогресса». Так, «многие страны отказались от угрозы китайской Huawei», сказал он.

Помпео полагает, что «весь мир приходит к осознанию того, что Коммунистическая партия Китая не намерена соперничать в атмосфере взаимности, прозрачности и соблюдения правил». В «Индии, Австралии, Японии, Республике Корея отдают себе отчет в угрозе» и «готовы сотрудничать с США в оказании давления на Пекин», сказал он.

Вашингтон намерен в ближайшие недели объявить о принятии новых мер с целью препятствования якобы имеющим место попыткам китайской стороны похитить в США секретные данные и сведения о новейших разработках.

Помпео заявил, что некоторые студенты из Китая, которые находятся в США, «являются частью этой сети», китайские власти предпринимают попытки «выявить тех из них, кто в конечном счете будет работать на них».

Госсекретарь выразил надежду, что к концу 2020 года в США не останется Институтов Конфуция, которые занимаются продвижением китайского языка и культуры, они объявлены «иностранными миссиями КНР». Помпео считает, что Китай вербует там «шпионов и осведомителей».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия потеряла статус главного противника США. В июле Помпео заявил о непримиримой борьбе до победного конца против Китая.