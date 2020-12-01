Москву удивили заявления генсека НАТО о прекращении СНВ-3

В России недоумевают, почему генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о прекращении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) как о чем-то предопределенном, хотя большинство в альянсе выступают за его продление, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Можно было бы только приветствовать, что в альянсе решили, наконец, озаботиться ситуацией в сфере контроля над вооружениями, которая неуклонно деградирует в результате последовательного разрушения США договоров и соглашений в данной сфере. Однако не может не вызывать недоумения, что генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, хотя абсолютное большинство стран-членов НАТО, если верить заявлениям их представителей, поддерживает продление этого соглашения», – приводятся слова Захаровой в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Москва хотела бы понять откуда у Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив. «Россия многократно высказывалась за безусловное продление ДСНВ в том виде, как он был подписан. Соответствующее предложение было официально передано другой стороне Договора – США – еще в декабре прошлого года и с тех пор неоднократно подтверждалось. Вполне очевидно, что пролонгация предполагает сохранение всех предусмотренных ДСНВ ограничений как в части стратегических носителей, так и ядерных боезарядов», – добавила Захарова.

«Не менее важно, что продление ДСНВ позволило бы выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. В рамках диалога с США Россия представила конкретные соображения на этот счет. Так что мяч на стороне Вашингтона», – подчеркнула представитель министерства иностранных дел.

Захарова подчеркнула, что Секретариата альянса было бы более уместно обратиться к Вашингтону с призывом заняться продлением ДСНВ и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

«Кроме того, хотели бы напомнить членам НАТО и Генсекретарю этой организации о предложениях России по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о РСМД, которые предполагают взаимные проверяемые моратории на размещение на европейской земле ракет средней и меньшей дальности. (...) В любом случае этими вопросами заняться было бы полезнее, чем в стилистике абсурда рассуждать о том, что Россия наращивает свой военный потенциал «вокруг» НАТО», – заявила Захарова.

Ранее в МИД России констатировали неготовность действующей администрации США продлевать СНВ-3. Между тем постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что «Байден понимает необходимость продления ДСНВ – это факт».

В начале октября появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. После этого в Москве призывали Вашингтон не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

После этого МИД России предложил США продлить ДСНВ на один год. В этом случае Россия выразила готовность «вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В связи с этим в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не цепляется за ДСНВ, безопасность России от отсутствия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не пострадает.