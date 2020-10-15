Россия призвала США не выдвигать неприемлемых условий по СНВ-3

Москва рассчитывает, что Вашингтон поймет важность и необходимость продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы рассчитываем, что будет продлено (в начале года истекают сроки его действия) СНВ-3. Это важнейший стратегический документ. Хотелось бы, чтобы все-таки США не выдвигали неприемлемых для России условий, а понимали важность и необходимость продления его действия», – передает ТАСС слова Матвиенко.

Спикер Совфеда уверена, что идеи и желания о включении в этот процесс других ядерных государств можно обсуждать, не разрушая фундамент.

«Вот на этом фундаменте можно вести диалог. Обсуждать актуализированное, обновленное стратегическое соглашение. Но надо, чтобы СНВ-3 действовал до тех пор, пока не появится более эффективное, может быть, более правильное соглашение, отвечающее новым вызовам», – подчеркнула сенатор.

Матвиенко добавила, что Россия настойчиво продолжает работу «и подтверждает свою готовность без всяких предварительных условий продлить договор».

В прошлую пятницу СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.

Позже в прессе появились сведения, что для условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США предложили России договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок.

Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.