США потребовали заморозить число ядерных боеголовок для продления ДСНВ

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10 октября, суббота | Последнее обновление — 02:33 | vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада
У России и Турции нашелся новый повод для конфликта
Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев
Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы
Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
Бодипозитив – это не только про толстых
Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида
Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Иран включился в конфликт с Карабахом
Обсуждение: 6 комментариев
На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
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