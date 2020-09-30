Посол обвинил США в доведении до цейтнота ситуации с СНВ-3

США довели ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) фактически до цейтнота, а теперь выдвигают России заведомо неприемлемые условия, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В материале Politico говорилось о возможности увеличения числа развернутых американских ядерных боезарядов в случае непродления ДСНВ. Вашингтон предпринял попытку оказать таким образом давление на Москву в надежде подтолкнуть ее к тому, чтобы принять американские условия продления срока действия договора СНВ-3.

«Обратили внимание на публикацию в издании Politico от 28 сентября. В статье со ссылкой на неназванные источники утверждается, что администрация (США) рассматривает сценарии дооснащения стратегических носителей дополнительными ядерными боезарядами, ныне находящимися на хранении, на случай, если ДСНВ не будет продлен», – передает ТАСС слова Антонова.

По его словам, «посольство не комментирует слухи и различного рода утечки, не подкрепленные официальными заявлениями».

«Вместе с тем констатируем, что именно бездействие (американской) администрации, по сути, загнало ситуацию с продлением ДСНВ в цейтнот. Несмотря на наши неоднократные призывы и предложения о пролонгации соглашения, которые российская сторона регулярно озвучивала на протяжении последних лет», – отметил Антонов.

В связи с этим он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем недавнем видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «назвал продление ДСНВ первоочередным вопросом, который можно и нужно решать оперативно».

«Однако Вашингтон решил «проснуться» только в преддверии президентских выборов», - заявил посол.

«При этом возможность сохранения договора обставляется американскими переговорщиками заведомо неприемлемыми для России условиями, не учитывающими наши озабоченности в сфере стратегической стабильности», – подчеркнул Антонов.

Согласно изложенной им информации, «на нереалистичность требований Вашингтона указал» еще 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», предупредил, что «разрушение американцами Договора будет большой ошибкой», напомнил Антонов

22 сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в первую очередь нужно оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года.

«Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами», – указал российский лидер.

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