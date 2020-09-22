Путин предложил США взаимное сдерживание в развертывании новых ракет

Москва призывает Вашингтон к взаимному сдерживанию в развитии ракетных систем, заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

«Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года – хочу это подчеркнуть – уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнёров, ни от их союзников», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Он добавил, что в первую очередь нужно оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года. «Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами», – указал российский лидер.

«Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия», – подчеркнул Путин.

В начале сентября Россия обвинила США в дестабилизации системы ядерного сдерживания в связи с решением Вашингтона поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности.

В конце января стало известно, что Соединенные Штаты начали размещать ядерное оружие малой мощности на стратегических подводных лодках. В связи с этим МИД России выразил серьезную обеспокоенность, констатировав, что США реально снизили порог применения ядерного оружия, допустив ведение ограниченной ядерной войны.

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал газете ВЗГЛЯД размещение новых ядерных зарядов на стратегических подводных лодках США.