Эксперт оценил готовность США к «малой ядерной войне»

«Создание маломощных ядерных боеприпасов лежит в концепции так называемой малой ядерной войны, в соответствии с которой США могут применить ядерное оружие против любых стран в локальных конфликтах», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков, комментируя размещение новых маломощных ядерных зарядов на ракетах Trident для подводных лодок США.

«Это оружие предназначено не для того, чтобы вести напрямую войну с Россией. Оно предназначено для сдерживания России в гибридных войнах на территории других стран, – сказал Константин Сивков. – США сегодня прекрасно понимают, что силами общего назначения, без оружия массового поражения, они ни одной задачи военно-политического характера решить не могут. У американцев остался единственный инструмент – ядерный контакт. Поэтому для высокоточных ударов по глубоко защищенным объектам, расположенным в горных массивах, шахтным пусковым установкам, нужен ядерный заряд малой мощности, который способен их уничтожить».

Такие ядерные заряды, по мнению американских аналитиков, не достигают того уровня, когда дело может дойти до полномасштабной ядерной войны, отметил эксперт. Поэтому создание этих ядерных боеприпасов лежит в концепции так называемой малой ядерной войны, в соответствии с которой США могут применить ядерное оружие против любых стран в конфликтах низкой интенсивности.

«Например, в случае вооруженного конфликта против Ирана. Сейчас война американцев против этой страны напрямую невозможна без применения оружия массового поражения, потому что Иран обладает мощной армией. Также США ничего не могут сделать с иранским ядерным комплексом. Центрифуги размещены в горных массивах, очень серьезно защищены фортификационными сооружениями – и поэтому обычными бомбами, даже самыми высокоточными, их не взять. А вот ядерными зарядами малой мощности США могут уничтожить эти объекты. Потому это не что иное, как подготовка американцев к ведению ядерной войны в любой момент времени: в Иране с целью уничтожения его ядерного комплекса, в Венесуэле с целью ликвидации неугодного США президента Мадуро, в Афганистане по горным базам боевиков и так далее», – продолжил Сивков.

«У России в данной ситуации есть два варианта реакции на новое оружие США. Либо идти по стопам американцев и создавать ядерные боеприпасы малого калибра, но заниматься этим, я считаю, не целесообразно. На мой взгляд, эффективней второй вариант – объявить, что любое применение ядерного оружия любой мощности в любых условиях означает сигнал к началу ядерной войны. И тогда они успокоятся. Американская элита не понимает ничего, кроме языка силы», – заключил собеседник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, США начали размещать на ракетах Trident для подводных лодок новые маломощные ядерные боезаряды.

По данным специалистов Федерации американских ученых (FAS), субмарина «Теннесси», оснащенная такого рода ракетами, впервые вышла с базы флота США в Джорджии в конце 2019 года и направилась на патрулирование в Атлантический океан.

О создании новой боеголовки администрация Дональда Трампа сообщила в начале 2018 года. Это объяснялось якобы необходимостью сдерживания России и предположительно имеющихся у нее собственных тактических ядерных зарядов.

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 («Трайдент-2») с подлодки.

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