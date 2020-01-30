На подлодках США появилось ядерное оружие малой мощности

США начали размещать на ракетах Trident для подводных лодок новые маломощные ядерные боезаряды, следует из текста статьи специалистов Федерации американских ученых (FAS).

По данным специалистов, субмарина «Теннесси», оснащенная такого рода ракетами, впервые вышла с базы флота США в Джорджии в конце 2019 года и направилась на патрулирование в Атлантический океан.

О создании новой боеголовки администрация Дональда Трампа сообщила в начале 2018 года. Это объяснялось якобы необходимостью сдерживания России и предположительно имеющихся у нее собственных тактических ядерных зарядов, передает РИА «Новости».

По оценкам FAS, на «Теннесси» из 20 ракет одна-две несут новые боеголовки W76-2, каждая из которых имеет мощность в пять килотонн, а на одной ракете может располагаться несколько боеголовок. Остальные боеголовки на «Теннесси» стандартные – по 90 и 455 килотонн, их может быть до восьми на одной ракете.

В Пентагоне заявляли, что Россия якобы взяла на вооружение доктрину «эскалация для деэскалации», когда тактическое ядерное оружие может быть применено в случае провала атаки с использованием обычных вооружений. Таким образом, боеголовка W76-2 «должна противостоять ошибочным представлениям о том, что в региональном сдерживающем потенциале США есть некий изъян, которым можно воспользоваться».

Специалисты FAS при этом назвали недоказанной концепцию, будто Москва может принимать решения о ядерном ударе, основываясь на мощности американских боеголовок. Также они напомнили, что у США уже есть до 1 тыс. маломощных ядерных зарядов. Речь идет и о крылатых ракетах для бомбардировщиков B-52 и об авиабомбах B61. Однако сторонники таких зарядов на подводных лодках заявляют, что авиационные средства могут не преодолеть улучшенную в последние годы российскую систему ПВО.

«Все это напоминает старомодные методы ведения боевых действий времен «холодной войны». В прошлом любое тактическое ядерное оружие оправдывали подобными аргументами – что меньшая мощность и «молниеносное» использование... нужно для сдерживания. Теперь новая маломощная W76-2 дает США оружие, которое, по словам его сторонников, лучше в использовании и более эффективно как сдерживающий фактор. Тут нет ничего нового», – пишут ученые.

Они отмечают, что запуск ракеты Trident с маломощным ядерным зарядом нельзя отличить от запуска ракеты со стратегической боеголовкой. В таком случае использовать маломощные заряды против России так же немыслимо, как и стратегические.

При этом авторы считают, что в действительности маломощные заряды могут быть использованы в качестве средства первого ядерного удара по КНДР или Ирану. В ядерной стратегии США говорится, что страна намерена «расширить возможности США по ответу на ядерные или неядерные стратегические атаки», что открывает путь к нанесению ядерного удара первыми.

Пентагон отказался комментировать данную информацию, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 («Трайдент-2») с подлодки.

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