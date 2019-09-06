США запустили четыре ракеты «Трайдент-2» с подлодки

На этой неделе Соединенные Штаты провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 («Трайдент-2») с подлодки, сообщает Стратегическое командование США.

Так, в пятницу, 6 сентября, был произведен запуск сразу двух ракет со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska («Небраска») класса Ohio («Огайо»). А двумя днями ранее, 4 сентября, с нее были проведены еще два аналогичных пуска ракет Trident II D5, передает «Интерфакс».

Уточняется, что пуски ракет с невооруженной головной частью осуществлялись с подлодки в подводном положении в районе Тихоокеанского испытательного полигона вблизи побережья Калифорнии. Ракеты поразили условные цели на расстоянии более чем 11 тыс. километров.

С учетом последних четырех США уже провели 176 испытаний ракеты данного типа с момента ее принятия на вооружение в 1989 году.

Добавим, что в середине августа США провели испытания неядерной ракеты наземного базирования. Эта ракета нарушила бы ДРСМД, однако 2 августа он прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

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