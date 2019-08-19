США испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету

Соединенные Штаты провели испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщили в Пентагоне. Ранее ракета была запрещена условиями ДРСМД.

Испытание прошло 18 августа. Пентагон заявил, что летные испытания прошли на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Речь идет о «крылатой ракете наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации», передает РИА «Новости».

«Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета», – говорится в сообщении.

Договор РСМД запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в бюджете США задолго до выхода из ДРСМД были заложены средства на разработку ракет, которые нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона. Россия заявляла, что намерена зеркально отвечать на размещение запрещенных ракет США.