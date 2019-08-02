Договор РСМД официально прекращен

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с пятницы, 2 августа, официально прекращает действие по инициативе Вашингтона, сообщили в МИД России.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», – передает РИА «Новости» заявление российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Москва ранее подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

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