Россия предложила США и НАТО мораторий на ракеты средней и меньшей дальности

США и НАТО предложено объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Им предлагается «взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным», передает ТАСС.

Президент заявлял, что «до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся», пояснил Рябков.

Замглавы МИД России обвинил США в желании сломать «важнейшие договоренности в сфере контроля над вооружениями» ради попытки Вашингтона получить «решающее преимущество в этой сфере». Однако такая позиция не способствует ни «стратстабильности», ни интересам самих США, сказал он.

Рябков подчеркнул, что США не «добьются искомых результатов» с помощью «силового прессинга» других стран, зато увеличат «конфронтационный потенциал».

В МИДе отметили, что у российской стороны к американцам претензий больше, чем у США к России, причем позиция Москвы более обоснована – Вашингтону «на пальцах, предметно показывали», почему ракеты-мишени, ударные беспилотники и комплексы ПРО Aegis Ashore нарушают ДРСМД.

Однако точка зрения России «в расчет не бралась», зато начались «возня и разговоры вокруг крылатой ракеты 9М729», сказал Рябков, назвав действия США «камуфляжем реальных мотивов». США пытаются «создать предпосылки для военно-технического рывка в этой чувствительной сфере», считает он.

Рябков подчеркнул, что Россия в ситуации с ДРСМД не позволит никому говорить с ней на языке «давления, прессинга и силы».

Москва не собирается принимать на веру заверения НАТО в том, что альянс не будет размещать в Европе ядерные ракеты, так как альянс «многократно нарушал обещания».

США, как ожидается, в пятницу официально уведомят Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

Напомним, Рябков заявил, что Москва не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

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