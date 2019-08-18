Шойгу рассказал о заблаговременной подготовке США к выходу из ДРСМД

Средства на разработку ракет, которые нарушали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, были заложены в бюджете США за год до выхода Вашингтона из ДРСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете (США) появились средства на разработку таких ракет, утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки таких ракет», – передает слова Шойгу РИА «Новости».

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США по договору о вооружениях, напротив, показывала открытость и прозрачность своих действий.

«Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали. Если требовалось дополнительное количество участников, то зачем все нужно было ломать», – сказал министр.

Шойгу также подчеркнул, что не будет размещать свои ракеты, нарушающие ДРСМД, ни в Европе, ни в Азии, пока этого не сделают США.

Ранее в МИД России заявили, что США в качестве основы для дальнейшего диалога по нераспространению вооружений могли бы объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из договора. Россия заявляла, что намерена зеркально отвечать на размещение американцами запрещенных ракет.