МИД оценил размещение ядерных зарядов малой мощности на подлодках США

Москва встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках Соединенных Штатов, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы реагируем на это с большой тревогой. Не потому, что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьезным образом обеспечена», – сказал Рябков, уточнив, что тревогу вызывают доктринальные установки, которые применяются США в ядерной сфере.

По словам дипломата, «появление на стратегических носителях зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте теперь уже воплощаются в изделиях», передает РИА «Новости».

«Это отражает того, что США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне», – добавил замглавы МИД.

Ранее стало известно, что министерство обороны США провело очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба командования глобального удара ВВС США, учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Minuteman III – единственная МБР наземного базирования США. У американцев 450 таких ракет. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.