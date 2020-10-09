СМИ сообщили о достижении договоренностей по СНВ-3 между Россией и США

Москва и Вашингтон на переговорах смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями, сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

На данный момент неизвестно, планируется ли продлять Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) или заключать новую сделку, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Но, по данным источников, соглашение может быть заключено до американских президентских выборов. Предварительное согласие на него якобы дали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

При этом отмечается, что стороны пока не смогли прийти к согласию по некоторым деталям сделки, новый раунд переговоров может пройти на следующей неделе. Американская сторона может ужесточить условия сделки, если она не будет заключена до 3 ноября, отметили собеседники.

22 сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в первую очередь нужно оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года.

Посол России в США Анатолий Антонов указывал, что это Вашингтон довел ситуацию с продлением СНВ-3 фактически до цейтнота, хотя Москва «на протяжении последних лет регулярно озвучивала» предложения «о пролонгации соглашения».