Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

В ходе встречи глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ведет интенсивные контакты с США по стратегической стабильности. «Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему указанию мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, в том числе подчеркиваем сохраняющую силу и обретающую все большую актуальность нашу инициативу о принятии как можно скорее решения о продлении нынешнего договора об СНВ-3, действие которого истекает в феврале следующего года, на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий», – сказал Лавров.

«То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?» – поинтересовался в ответ Путин, передает РИА «Новости».

«Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению», – ответил глава МИД.

Путин подчеркнул, что «это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода». Он указал, что все предыдущие годы Договор СНВ-3 «работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями».

«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», – сказал Путин. Он добавил, что это позволит «не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях».

Путин поручил Лаврову сформулировать позицию Москвы по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), представить ее США и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ. В свою очередь глава МИД пообещал президенту выполнить это поручение «как можно скорее».

Глава государства также указал, что у России появились новые системы вооружения, которых нет у США, но Москва не отказывается обсуждать и эту сторону вопроса.

В среду глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.