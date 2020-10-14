Лавров заявил об отсутствии перспективы подписания СНВ-3

Россия не видит перспективы подписания СНВ-3, но готова включить два из пяти новых вооружения в контекст нового договора, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы, хотя мы никогда не скажем, что хлопаем дверью и заканчиваем все контакты», – сказал он, передает ТАСС.

При этом министр назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой по сокращению стратегических наступательных вооружений, передает РИА «Новости»

«Американцы уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники. Недавно их (США) представитель делал заявление о том, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну, нечистоплотно», – сказал он.

Он также указал, что США не включили в переговоры Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, и Москва будет это учитывать.

13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3, если Россия согласится на заморозку ядерных арсеналов. При этом США полагают, что «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне наших правительств» – «джентльменское соглашение». Он выразил надежду, что «в ближайшие дни» США получат от России сигнал о согласии на предложенную сделку. Однако Россия опровергла заявление США о договоренностях по СНВ-3. Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что в США заявляют о неких договоренностях с Москвой по СНВ-3 из-за приближения выборов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что США требуют от России приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия и вооружения, основанного на новых физических принципах. Кроме того, США хотят установить контроль за производством и размещением ракет средней дальности на уровне заводов.