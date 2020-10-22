США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России

Возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов России и США должно включать механизм проверки, заявил спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Это одна из тех областей, которую нам действительно нужно вместе проработать и согласовать. Россия заявила, что не согласна на дополнительные меры. Проверка не является дополнением к контролю над вооружениями. Это неотъемлемая часть, фундаментальная часть любого соглашения по контролю над вооружениями, она всегда была таковой», – приводит слова Биллингсли ТАСС.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями указал на необходимость создания эффективного механизма проверки, связанного с возможным соглашением о заморозке ядерного арсенала. «Мы будем работать с Россией с целью убедиться, что это взаимоприемлемое решение. Это то, что мы, безусловно, надеемся [создать] и намерены получить», – сказал дипломат.

При этом Биллингсли выступил с утверждением, что Россия якобы постоянно нарушает договоры по контролю над вооружениями, в которых принимает участие. «Поэтому механизм проверки столь важен. Но позвольте мне также сказать, что Россия исторически требовала механизм проверки. Сама идея механизма проверки, по сути, заложена в материалах, которые нам предложила Россия», – утверждает американский дипломат.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия якобы согласилась на заморозку численности ядерного арсенала. После этого спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями заявил, что США не намерены продлевать ДСНВ (СНВ-3) без выполнения обозначенных Вашингтоном условий.

Напомним, 16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

В прошлую среду глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.