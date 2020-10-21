США заявили о готовности России заморозить свой ядерный арсенал

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия якобы согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.

«Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому», – заявил Помпео, передает ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что «продление этого соглашения было бы историческим».

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

Однако Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.

Тем временем глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В ООН сообщали, что надеются на успех договоренностей России и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает продление договора.