США заявили о готовности к встрече с Россией для заключения соглашения по СНВ-3

Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортегус.

«Мы ценим готовность Российской Федерации достичь прогресса в вопросе о контроле над ядерными вооружениями. Соединенные Штаты готовы немедленно провести встречу, чтобы финализировать поддающееся проверке соглашение. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое», – приводит слова Ортегус ТАСС.

В пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений». При этом МИД сообщил, что Москва не получила официального ответа Вашингтона на предложение СНВ-3 на один год.

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей России и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом отверг предложение президента России без какого-либо серьезного анализа.