Россия не получила официального отказа США продлить договор СНВ-3

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным Илья Питалев/РИА Новости
Противостояние в Нагорном Карабахе, и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной ненависти. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями – цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...

Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...

Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
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    Россия не получила официального отказа США продлить договор СНВ-3

    20 октября 2020, 13:09

    Текст: Евгения Шестак

    Москва не получила официального ответа Вашингтона на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, российская сторона рассчитывает на официальный ответ, заявили в МИД.

    «Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября этого года, в которой сформулировано выдвинутое президентом В.В. Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», – сообщается на сайте ведомства. 

    В МИД России добавили, что рассчитывают получить официальный ответ на ноту от 16 октября текущего года. 

    Также в ведомстве подчеркнули, что Москва предложила продлить ДСНВ на один год и готова вместе с США обязаться «заморозить» на этот период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

    «Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», – говорится в сообщении.

    Отмечается, если Вашингтон устроит данный подход, то время, выигранное в результате продления договора, можно использовать для проведения двусторонних переговоров о будущем контроле над ядерными вооружениями.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

    В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей России и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

    Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.

    Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом отверг предложение президента России без какого-либо серьезного анализа.


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