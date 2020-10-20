В США заявили о близости к продлению договора СНВ-3

Россия и США близки к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, рассказали в администрации главы Белого дома Дональда Трампа.

«Мы очень близки к соглашению. Теперь, когда русские согласились на заморозку боезарядов, я не вижу причин, по которым мы не можем решить в ближайшие дни решить оставшиеся вопросы», – передает Wall Street Journal слова чиновника администрации президента США.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».