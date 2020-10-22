США отказались продлевать СНВ-3 без дополнительных условий

Соединенные Штаты не намерены продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) без выполнения обозначенных условий, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), как таковой, без дополнительных условий, Биллингсли сказал: «Помощник [президента США] по национальной безопасности [Роберт О'Брайен] дал ясно понять, что это обречено на провал», передает ТАСС.

По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями, ДСНВ «ограничивает 90%-92% всего американского арсенала средств сдерживания», при этом договор «затрагивает только 45 или менее процентов российского арсенала». «Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и ядерное оружие малой дальности и ядерное оружие театра военных действий, которые нацелены на НАТО», – заявил спецпредставитель президента США в интервью телекомпании PBS. Он также напомнил, что ДСНВ не охватывает Китай, который, по версии американской администрации, должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.

Напомним, 16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

В прошлую среду глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.