МИД: Администрация Трампа решила не продлевать СНВ-3

Заявления американской стороны по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений приводят к выводу, что администрация США решила не продлевать соглашение, выразил мнение замглавы МИД Сергей Рябков.

«Я из этого [из заявлений США] для себя делаю только один вывод: что нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Не хотят и не надо. Пусть не продлевают», – передает его слова ТАСС.

Рябков добавил, что этому предшествовало предложение России на высшем уровне продлить договор на пять лет без предварительных условий. «Мы видели, что для США это предложение некомфортно, если сказать мягко. А если сказать прямо – неприемлемо», – сказал он.

Также дипломат подчеркнул, что Россия в данной ситуации проявила гибкость и подтвердила готовность продлить Договор о СНВ на один год и согласиться с концепцией заморозки боезарядов на срок продления. «Естественно, мы предполагали, что США начнут обставлять это наше предложение дополнительными требованиями и добавлять разного рода условия, которые для нас неприемлемы. США не нужна заморозка и продление, им нужна проверка, верификация, причем в тех форматах, которые давно ушли в прошлое, и возврата к ним быть не может», – заметил он.

Рябков добавил, что в этой тактике «нет никакой тактики или попытки с нашей стороны «вытащить» американцев на что-либо». «Мы относимся к этой ситуации спокойно. Они не готовы воспринять здравые аргументы и нашу логику. Соответственно, вывод один: нынешняя администрация продлевать этот договор не хочет», – резюмировал замглавы МИД.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, но Москва отметила, что не примет новых дополнительных условий Вашингтона.

Напомним, изначально Москва выступала за продление СНВ-3 на пять лет, предусмотренные в договоре. США в начале переговоров выступали за заключение нового соглашения, а не продление старого.

В итоге Вашингтон выразил желание продлить СНВ-3 на год, выдвинув при этом ряд условий.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Москва и Вашингтон достигли «плато» в переговорах по ДСНВ-3. Он отметил, что США и Россия поддерживают контроль над вооружениями, хотят продлить договор о СНВ, но вопрос в условиях.

Ранее Небензя заявлял о понимании кандидатом в президенты США Джозефом Байденом необходимости продления СНВ-3.