Небензя заявил о понимании Байденом необходимости продления СНВ-3

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможную смену власти в США в контексте Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Его спросили, стоит ли в случае победы Джо Байдена на выборах президента США ждать подвижек в вопросе продления СНВ-3. Небензя в ответ заявил, что возможный приход «демократической администрации» в Белый дом «не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами». Однако постпред России подчеркнул, что «Байден понимает необходимость продления ДСНВ – это факт», передает РИА «Новости».