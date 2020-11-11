Байден обойдется без поздравлений от России

Лидеры России и Китая стали одними из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой над Дональдом Трампом. При этом в Пекине рады избранию Байдена, а Москве это не сулит ничего хорошего. Официально заминка связана с оспариванием результатов выборов в самих США, но даже без этого у российской власти есть основания проигнорировать смену власти в Белом доме и не тратить бумагу на поздравления.

Четыре года назад Дональд Трамп получил поздравление от Владимира Путина сразу после выборов, Джо Байден не получил до сих пор. В Кремле утверждают: ничего личного.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления (результатов выборов)», – объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Казалось бы, исчерпывающе. Но как показала практика, на международном уровне такая позиция, скорее, экзотична. Несмотря на все «особые обстоятельства», Байдена уже успели поздравить с избранием многие мировые лидеры, тем самым легитимизируя это весьма неоднозначное избрание.

В этом качестве отметились очень разные политики от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и канцлера Германии Ангелы Меркель до главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Разные они и по части отношений с Трампом: Мадуро тот вообще не признавал президентом, с Меркель постоянно конфликтовал, Джонсона, напротив, всегда поддерживал, а для Израиля сделал чуть ли не больше, чем любой другой президент США.

Тут дело, прежде всего, в том, что победа Байдена над Трампом выглядит неотменяемой.

Республиканцы перекроют демократам возможности для фальсификации выборов в дальнейшем, но Трампа обязательно предадут – американской политической системе выгоднее от него избавиться, он теперь как «токсичный актив».

Сейчас положение президента выглядит чуть лучше, чем пару дней назад. Его юридическую войну однозначно поддержал лидер республиканского большинства в Сената Митч Макконнелл (нужно, впрочем, учитывать, что его супруга Элейн Чао – бессменный министр транспорта в администрации Трампа). Генпрокурор Уильям Барр поручил расследовать «состоятельные обвинения» в фальсификациях на выборах. Свидетели этих самых фальсификаций проявляют себя десятками, а на следующей неделе ожидаются первые решения судов.

Тем не менее, должно случится чудо, чтобы к 14 декабря – сроку сбора выборщиков, который нельзя перенести – Трамп смог заручиться большинством в их коллегии. Скорее, уходящий президент просто не желает сдаваться без боя, чем имеет право на надежду выиграть этот бой.

Как бы там ни было, после голосования 14 декабря поздравлять Байдена можно будет уже «с чистой совестью». Но стоит ли это делать главе российского государства – вопрос на самом деле открытый.

С одной стороны, это своего рода политический этикет. Как бы плохо ни развивались отношения между двумя странами, официальная «поздравительная открытка» воспринимается как первое слово в диалоге. Общаться-то все равно придется, а вежливость принято ценить даже в том случае, если драка неизбежна.

Однако одно из немногих положительных свойств Байдена в том, что в плане внешних сношений с ним необязательно искать повод для диалога. В отличие от Трампа, Обамы, Буша и Клинтона – президентов, которые к моменту своего избрания были неопытны во внешней политике, он на этом поприще собаку смел, любого может поучить дипломатии и слишком многое видел для того, чтобы отвлекаться на мелочи.

В том числе это касается и отношений с Россией. Байден выиграл свои первые выборы в Сенат в 29 лет (при том, что сенатором можно стать только в 30) и считался в те годы настолько прогрессивным политиком, что его неоднократно приглашали в СССР, где он встречался с советским премьером Косыгиным в 1979-м и министром иностранных дел Громыко в 1988-м.

Сейчас в сети набирают популярность видеозаписи с тех визитов. Ничего особо интересного в них нет, но можно открыть для себя, что нынешняя благородная седина Байдена – следствие пересадки волос.

Впоследствии он возглавил внешнеполитический комитет Сената, а потом провел восемь лет рядом с Обамой в качестве ментора по дипломатическим делам, то есть его опыт колоссален еще и в силу своей продолжительности. Как следствие, у Байдена сложившаяся картина внешнего мира и он четко знает, чего он хочет. Поздравлениями или их отсутствием этого не поколебать.

Про таких говорят: «когда будет нужно, он сам о вас вспомнит».

При этом абсолютно все, кто хоть сколько-нибудь следит за американской внешней политикой и лично за Байденом, в курсе – он публично позиционирует себя как угрозу Российской Федерации. Если для его соперника Трампа главный враг – это Китай, а Россия всего лишь конкурент, то у Байдена все с точностью наоборот.

Если он и лукавит, подчеркивая это, то только в случае Китая. Крайне теплые отношения Байдена с руководством Поднебесной – притча во языцех, а вот в его антироссийском настрое не поводов сомневаться.

Избранный президент (будем все-таки называть его так - чисто для удобства) одна из главных опор общепартийного консенсуса демократов, в рамках которого «русские хакеры» ответственны за позорный провал на выборах в 2016-м году, а Россия в целом – за ситуацию на Украине, которой Байден уже привык руководить из кабинета в Вашингтоне, например, снимать там генеральных прокуроров, если они подобрались к его семейному бизнесу слишком близко.

Он уже пообещал строить отношение с Москвой путем введения против нее «санкций из ада».

Мы это знаем. Он это знает. И он знает про то, что мы это знаем. Конфликт между ним и Кремлем имеет темные углы, но носит открытый характер.

В таких условиях, когда его конкурент объективно более удобен для Москвы в качестве партнера – и это общеизвестно, поздравление с победой над оным может восприниматься опытным и рациональным Байденом не как дань этикету, а как своего рода подмигивание, мол, не бейте слишком сильно.

Раз так, в историю с открытками вовсе не стоит ввязываться. Тем более, будь Байден президентом в 2018 году, никаких поздравлений Владимиру Путину он направлять бы не стал.

В Демократической партии любят намекать, что российский президент «недостаточно легитимен», вовсе не имея для этого поводов. А поводов для ответной любезности в адрес Байдена теперь хоть отбавляй, и лучше ими воспользоваться. Хуже все равно не будет.

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В настоящий момент характер отношений между Россией и США близок к худшим временам холодной войны. Эту проблему необходимо решать, она влияет на общемировые вопросы безопасности. Но дипломатическими расшаркиваниями тут не помочь – они будут восприниматься той стороной как лицемерие, а оно в предложенных обстоятельствах неуместно.

При этом настоящий «ключ к Байдену» даже не нужно искать. И во времена Громыко, и во времена Лаврова у него был один и тот же «конек» –договоры, ограничивающие размещение и применение вооружений. В этом он последователен: Буша критиковал за выход из договора по ПРО, Трампа – за выход из ДРСМД, а сам приложил руку к СНВ-3, который Россия в целом заинтересована продлить и уже имела на этот счет проблемы с командой Трампа.

То есть диалог с администрацией Байдена можно смело начинать с СНВ-3 –это и станет прологом к дальнейшему взаимодействию. Каким оно будет – с «санкциями из ада» или с более позитивным развитием событий, еще только предстоит узнать, но это явно тот случай, когда лучше переходить сразу к делу.

А когда заявленная жертва поздравляет экзекутора с избранием экзекутором – это сюжет даже не для Салтыкова-Щедрина, а для Захер-Мазоха.

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