Что стоит ждать от прихода Байдена?

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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

США будут на стороне мичиганских гопников

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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    Тимофей Бордачёв

    Что стоит ждать от прихода Байдена?

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		5 ноября 2020, 13:44

    То, что президентом США становится Джо Байден, это очень настораживающая новость для международной политики. Дональд Трамп был уже хорошо всем знаком и понятен. Самый мирный президент в истории США после холодной войны – за свое пребывание в Белом доме он, первый за 40 лет, не развязал ни одной войны. При всей эксцентричности оказался достаточно прогнозируемым и пригодным для сделок. Что можно ожидать от такой трагической фигуры, как Байден, пока до конца не понятно. И особенно не понятно, что могут сделать во внешней политике силы, которые стоят у него за спиной. Сейчас, как можно судить, их олицетворяет и представляет вице-президент Камала Харрис. Тем более, что в случае недееспособности нового главы государства она будет исполнять его обязанности до следующих выборов в 2024 году.

    Было бы странно ожидать, что администрация демократов окажется сконцентрирована на внутренних проблемах США и поэтому ей будет не до внешнеполитического активизма. Скорее наоборот – нерешаемость системных проблем общества и политического устройства может подвигнуть демократов на внешнеполитические авантюры. Ведь причина заката глобального доминирования США – это не только растущее могущество Китая или свободолюбие России. Фундаментальные проблемы внутри и решения для них не существуют без необходимости разрушить весь социально-экономический уклад.

    Снос памятников конфедератам и поощрение бунтов расовых меньшинств в 2020 году были способом изобразить движение без того, чтобы обращаться к наиболее сложным вопросам. Фактическое отсутствие равноправия чернокожих, социальное расслоение, увеличение количества богатых и смерть среднего класса – в такой большой стране, как США, на эти вызовы нельзя ответить косметическими реформами. Это не получается даже в сравнительно небольшой Франции, где уже который президент подступается к таким проблемам, но заканчивает внешнеполитической показухой.

    Но в том случае, если государство не может без риска рухнуть в пропасть гражданской войны решать свои внутренние проблемы, ему необходимо компенсировать их последствия за счет еще более паразитического существования в среде себе подобных. Это означает, что феномен «американского лидерства» (синоним этого самого паразитизма) получит новую жизнь. Он неизбежно будет скорректирован большей долей эгоизма, которую провозгласил уже Трамп. США могли себе позволить играть роль «добродетельного гегемона» в богатые времена после холодной войны, когда все буквально падало само в руки. Сейчас с добродетельностью проблемы – на это нет денег без того, чтобы ограничивать доходы самых богатых. Но если идти по этому пути – зачем вообще нужна людям такая феноменальная страна, как Америка?

    Но нас не очень интересуют внутриполитические события в США как таковые, нас интересуют их последствия для международного порядка. Новое издание борьбы за глобальное лидерство окажется более агрессивным. Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше.

    Фото: Nick Potts/Reuters

    Не стоит, конечно, переоценивать масштабы того, насколько абстрагирован новый президент США от окружающей его реальности. Первые полтора–два года он сможет сдерживать те силы, которые привели его в Белый дом. Сам Джо Байден – уникальный представитель поколения, изначально не имевшего шансов на то, чтобы занять самые высокие позиции. Он родился в 1942 году – его политическая карьера сначала проходила в мире ветеранов Второй мировой войны, а потом оказалась в тени многочисленного послевоенного поколения. Но за свою долгую жизнь он, видимо, накопил достаточно мудрости, и она будет сдерживать и раздражать радикалов. Россия получит от этого выгоду в виде продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.

    Но это, к сожалению, не будет продолжаться долго. Было бы слишком наивно рассчитывать, что случится чудо и патриарх Байден сможет стабилизировать политическую систему, усмирить радикалов и добиться определенной гармонии, на основе которой следующий глава государства построит более устойчивое и адекватное миру здание. Уже через два–три года остальные международные игроки столкнутся с ситуацией, когда хозяин Белого дома не полностью контролирует ситуацию.

    Однако сейчас главный конкурент США – Китай – выглядит вполне довольным. В Пекине не скрывали, что Байден – это их выбор и предпочтение. Экономические игроки, поддерживающие демократов, больше заинтересованы в сохранении связей с Китаем и его включенности в глобальную экономику. Вызов со стороны Поднебесной носит стратегический характер. Поэтому он не угрожает тем, чья основная задача – удержать власть в США ближайшие годы. Трампа власть как таковая не интересовала, она была для него игрой и пространством для самореализации. Теперь резкие и наступательные действия США в отношении Китая прекратятся. Си Цзиньпин получит то, что ему нужно – очередную паузу. Он будет еще более энергично ее использовать для строительства вокруг Китая пространства сотрудничества, в котором будет жить до 70 процентов населения планеты. Когда это произойдет, борьба за лидерство с США окажется уже не нужна – это лидерство само окажется в руках Поднебесной. 

    Тем более, что других конкурентов на это лидерство у Китая нет. Россия по своей природе не может стремиться к извлечению паразитической ренты из глобального окружения. Она слишком богата и самодостаточна. Это позволяет Москве гораздо чаще, чем остальным, руководствоваться во внешней политике не поиском выгоды, а абстрактными соображениями справедливости. Даже отказавшись от мессианских идей, Россия сохранила внешнюю политику идеалов. Менее предсказуемая, чем при Трампе, и ответственная, чем при Обаме, политика США в исполнении окружения Байдена будет препятствовать российским усилиям по созданию баланса сил и гармонии интересов в Евразии. Россия столкнется с риском обратиться к политике круговой обороны.

    Отношение Европейского союза к уходу Трампа весьма положительное. Глобальные интересы европейцев весьма невелики, а ресурсов для того, чтобы бежать вровень с США, у них нет. Европа, как и в 2008 году, нуждается в передышке. Но это очень плохой знак, когда пауза в отношениях с США становится необходимой не для движения вперед, как у Китая, а для проведения в 101 раз внутренних дебатов о будущем европейской интеграции. Увеличение прямого американского давления на Россию позволит европейским странам отойти здесь в тень. Последний конфликт с Москвой вокруг якобы отравления российского оппозиционера был для ведущих европейских столиц мучительным выбором. Если такую грязную работу за них будет делать сам Вашингтон, то Париж и Берлин смогут вздохнуть свободно и продолжать реализовывать с Россией свои геополитические и энергетические проекты.

    Для Индии и одновременно большинства малых и средних стран мира смена американского президента имеет значение только в связи с отношениями между Вашингтоном и Пекином. Дели и остальные уже устойчиво чувствуют себя в рамках стратегии извлечения выгоды из главного конфликта 21-го века. Если напор США на китайцев станет несколько поспокойнее, то выстраивать такие комбинации окажется даже проще.

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    В любом случае международная политика останется в рамках «атомного порядка», возникшего после Второй мировой войны. И мы можем только размышлять о том, какие риски для этого порядка несет с собой демократическая администрация. Главный из них – это легко предсказуемая меньшая ответственность внешнеполитического поведения не самого Байдена, а его многочисленного окружения. Ядерное оружие становится единственной гарантией всеобщего мира.

    Но в этом плохой знак. Европа живет от передышки до передышки.


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