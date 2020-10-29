Вашингтонское болото превратилось в помойку

Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. Потом в своей альма-матер преподавала. Чуть-чуть адвокатуры, но без особого фанатизма. Всегда по «профсоюзной линии» была, активистка неравнодушная. Какая тут адвокатура.

Мужа тоже в институте своем нашла. Парень пробивной. Хорошая карьера в прокуратуре. Преследовал порок с каменной рожей. Как увидит какое-нибудь нарушение со стороны чиновника некрупного – сразу коршуном на него бросается и искореняет. Например, директор библиотеки в командировки по бумажкам ездил, а на самом деле не надо было ему в командировку, а потусоваться он, сволочь, хотел – немедленно тащил такого директора на реальный срок.

А областная пресса это все с удовольствием освещала – любит любое областное начальство такую борьбу с коррупцией и всячески правильно мыслящих прокуроров в ней поддерживает.

Зато полицию прокурор всегда защищал. Силовиков поддерживал. Если убьют кого часом или что-то не так с подследственным сделают – всегда муж нашей хорошей девочки таких полицейских понимал и оправдывал. Потому что полиция над народцем убогим Господом поставлена, дабы пасла его и держала в строгости.

Прокурор не исключено, что в это верил на самом деле. Были они с женой людьми высокодуховными. Состояли в религиозном братстве, духовника имели, были бы афонитами не иначе, если бы к православной вере принадлежали.

И тут повышение пришло нашей преподше. Вчера еще про разницу естественного и позитивного права студентикам бубнила, а прям с понедельника в суд судьей вышла. И сразу – в апелляцию.

Так бывает. Если хорошо секретарем суда с правильными судьями отработать и в религиозных братствах состоять. Муж, не будь дурак, через годик судейства жениного из прокуратуры ушел и сразу стал партнером крупной адвокатской конторы, действующей на подсудных жене территориях.

Тут он, конечно, не библиотекарей защищал. А по налогам крупных бизнесов региональных да по олигархам местным работал. Не давал государству победить частную инициативу, так сказать. Талантливый человек ведь талантлив во всем. А опыт – дело наживное.

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А потом в 2020 году Трамп назначает мою героиню – Эми Барретт – членом Верховного суда. С тремя годами судебного опыта (он ее и в апелляционный суд засунул, кстати). Достижений у девушки – относительная молодость (долго будет в суде сидеть, демократам кровь сворачивать, запрещать аборты и детей эмигрантов у родителей забирать), звериная лояльность карьере своей (за три года из дОцентов в Верховный суд – не шутка) и благообразная биография (пять своих детей, двое приемных – из Гаити, один свой к тому же – с болезнью Дауна).

Представляю, как бы у нас пресса изощрялась, если бы какая-нибудь наша Хахалева за три года из секретарей прямо на Поварскую прыгнула бы. Понимаю, чем многим нашим аналитикам Трамп нравится. Он вашингтонское болото, которое обещал осушить в 2016-м, в вашингтонскую совсем уж помойку превращает.

Источник: Блог Глеба Кузнецова