Трамп внес в Сенат США кандидатуру Барретт на пост в Верховном суде

Глава американского государства Дональд Трамп направил в Сенат США кандидатуру Эми Кони Барретт для утверждения на должность члена Верховного суда, сообщил Белый дом.

Трамп выражал уверенность, что Барретт утвердят быстро, передает ТАСС.

На прошлой неделе Трамп объявил о выдвижении судьи Эми Кони Баррет кандидатом на должность члена Верховного суда США в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург, умершей 19 сентября.

Гинзбург похоронили на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне рядом с ее мужем Мартином, который умер в 2010 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Fox 5 DС.

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