Трамп выдвинул кандидата на вакантное место в Верховном суде США

Американский президент Дональд Трамп объявил о выдвижении судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Баррет кандидатом на должность члена Верховного суда США.

Торжественная церемония состоялась в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС.

«Для меня честь выдвинуть кандидатуру <...> судьи Эми Кони Барретт», – заявил Трамп, отметив, что надеется на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате США.

Барретт является судьей апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Она известна консервативными взглядами, в частности, она выступает против абортов.

Ранее Трамп допустил, что исход предстоящих президентских выборов в США определит лишь Верховный суд, подчеркнув в связи с этим важность назначения всех девяти судей.

Напомним, 19 сентября умерла старейшая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему смерть судьи сыграла против американских либералов.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, в том числе двое – Трампом.

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