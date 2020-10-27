Сенат США утвердил предложенного Трампом кандидата в Верховный суд

Сенат Конгресса США в понедельник вечером утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов.

Обсуждение кандидатуры судьи в Сенате полного состава началось в воскресенье и продолжалось около 30 часов. В итоге кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии США – Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), передает ТАСС.

Церемония приведения нового члена Верховного суда к присяге пройдет в понедельник вечером в Белом доме. Барретт принесет две присяги, одна будет касаться защиты и отстаивания положений Конституции США, а вторая – судебного процесса.

В конце сентября Трамп объявил о выдвижении судьи Эми Кони Баррет кандидатом на должность члена Верховного суда США в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург. Позже сенаторы из Республиканской партии США предложили ограничить число судей Верховного суда США, чтобы Демократическая партия не могла обойти закон, увеличив число судей.

Напомним, Трамп допускал, что исход предстоящих президентских выборов в США определит Верховный суд, подчеркивая в связи с этим важность назначения всех девяти судей. Трамп также заявлял, что демократы «используют COVID, чтобы украсть выборы» путем проведения голосования по почте в связи с невозможностью подсчитать голоса избирателей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему смерть судьи сыграла против американских либералов.