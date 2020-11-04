У Трампа могут украсть победу на выборах

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4 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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  • Азербайджан

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    Кто победит на выборах президента США?

    У Трампа могут украсть победу на выборах

    Расклад голосов по штатам почти копирует ситуацию 2016 года, но есть и важное отличие    4 ноября 2020, 09:20
    Фото: Keiko Hiromi/AFLO/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Дональд Трамп остановился в двух шагах от победы и рискует зависнуть в таком положении на несколько суток. Судьбу всей Америке решают сейчас три штата, где итоги выборов подведут не сразу. Это дает основания подозревать местные власти в фальсификациях в пользу Байдена. Другим неприятным сюрпризом для действующего президента стала «подножка» от покойного сенатора Маккейна, известного своей русофобией.

    Предварительные итоги президентских выборов в США до боли напоминают ту сенсационную картину, которая сложилась в финале с Хиллари Клинтон четыре года назад. Но изменения есть - и они не в пользу Трампа.

    На западном побережье (там, где Калифорния), в Новой Англии (там, где начинались США) и северной части восточного побережья (Нью-Йорк) Байден уверенно побеждал. Столь же уверенно Трамп забрал себе весь юг «библейского пояса», великие равнины и другие оплоты консерватизма.

    Не стал исключением и третий по величине штат страны - вечно колеблющаяся Флорида. Там действующий президент вырвался в лидеры даже легче, чем ожидалось, возможно, сыграла роль его непримиримая позиция по Кубе - во Флориде много не только богатых пенсионеров, но и потомков кубинских мигрантов, сбежавших от братьев Кастро.

    Но то, что прогнозы социологов опять не сбываются, и Трамп идет к переизбранию, стало понятно не по Флориде, а по результатам на Среднем Западе и в расположенной рядом с ним Пенсильвании.

    В некоторых неопределившихся штатах этого региона (например, в Мичигане) он сразу вырвался в лидеры, в некоторых довольно долго отставал, включая принципиально значимую для него Пенсильванию (где, кстати, родился бывший сенатор от Делавэра Байден). А там, где Трамп все же проиграл (Иллинойс, Миннесота), шансов у него не было изначально - слишком уж левое и либеральное население.

    Проблема в том, что в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, где действующий президент продолжает лидировать с отрывом в 5-10 процентных пунктов, итоги поведут не сразу - их придется ждать до трех дней. Пока что в результат не заложено почтовое голосование «досрочников», а их там особенно много.

    Это открывает пространство для многочисленных спекуляций, юридических баталий и даже для революционного сценария. Тот же Трамп неоднократно заявлял, что массовое почтовое голосование ввели только для того, чтобы украсть у него победу и фальсифицировать результаты в пользу Байдена.

    Расклад следующий: для победы именно на выборах, а не в судах Трамп может «пожертвовать» любым из этих штатов, кроме пресловутой Пенсильвании, куда теперь наверняка устремятся многочисленные левые активисты для «давления улицей». Но - не двумя сразу, это гарантирует ему проигрыш.

    Данная формула работает только в том случае, если Трамп победит в сельскохозяйственной «житнице» США - Айове, где он и должен был победить и уже лидирует, но лидирует недостаточно уверенно. То же касается Северной Каролины, четверть населения которой составляют чернокожие.

    Также не известны результаты из некогда республиканской Невады, восславленной на весь мир благодаря «городу грехов» - Лас-Вегасу. В прошлый раз там выиграла Клинтон, на сей раз Невада тоже навряд ли поддастся Трампу, но на ключевой расклад это не влияет.

    Все могло бы сложиться для действующего президента несколько проще и удачнее, но он (и, что характерно, вновь вопреки прогнозам) проиграл в обычно республиканской Аризоне. Это нельзя объяснить только лишь увеличением доли испаноговорящего населения. Мы как будто имеем дело с подножкой от призрака Джона Маккейна - многолетнего аризонского сенатора.

    В России Маккейна помнят как агрессивного русофоба, но в родном штате его любили и прекрасно знали, в сколь отвратительных отношениях он находится с Трампом. Эти двое демонстративно не уважали друг друга, Трамп даже публично оспаривал право Маккейна называться героем войны. Теперь, когда ветерана американской политики больше нет, резкость вышла Трампу боком - население Аризоны по-своему сентиментально.

    Другое возможное изменение на электоральной карте США - недополучение Трампом одного выборщика от консервативного штата Небраска. Там, как и в северном Мэне, не действует принцип прочих штатов - «победитель получает все», вместо этого голоса выборщиков распределяются по пропорции. Другими словами, в Небраске Трамп выиграл, но с меньшим отрывом от конкурента, чем четыре года назад.

    Заставил республиканцев понервничать и Техас - второй по количеству голосов выборщиков, без поддержки которых переизбрание Трампа стало бы невозможным. Штат относится к уверенно республиканским, однако после подсчета более 50% голосов в нем продолжал лидировать Байден, пускай и с небольшим отрывом.

    Это объясняется тем, что голоса в крупных городах, где население значительно либеральнее, подсчитываются раньше, чем в консервативной сельской местности. При подсчете второй половины голосов Трамп все же вышел вперед. Но ситуация в Техасе лишний раз напомнила о том, что через два-три электоральных цикла штат может стать «колеблющимся», а его потеря на любых президентских выборах станет настоящей катастрофой для кандидатов от Республиканской партии.

    Перемены обусловлены активной миграцией из Мексики и других стран Латинской Америке - на юге штата они уже составляют большинство населения. Как следствие,

    одна из возможных стратегий консерваторов на будущее заключается в ставке на политиков с латиноамериканскими корнями.

    В качестве такового вспоминается прежде всего Тед Круз (кстати, сенатор от Техаса), имеющий кубинское происхождение. Четыре года назад он выступил главным соперником Трампа на праймериз и до сих пор относится к интеллектуальной элите партии. Это один из наиболее умных и, к сожалению, эффективных врагов России в Сенате США.

    Другой возможный кандидат - сенатор от колеблющейся Флориды Марко Рубио. Он давно проявил себя как «ястреб» и патентованный русофоб маккейновского стиля. Возможно, это прямо связано с тем, что его консультирует проживающий ныне в США Гарри Каспаров.

    Впрочем, этот разговор все-таки про будущее. В настоящем «синие воротнички» сиречь рабочие Среднего Запада готовы оставить ключи от Белого дома у Трампа. Благодаря именно их голосам - голосам белых мужчин, переживающих на себе все радости деиндустриализации в «ржавом поясе», он стал президентом четыре года назад, благодаря им же останется на второй срок. Если останется.

    Как уже было сказано выше, судьба власти в США решится в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Шансы Трампа выглядят предпочтительнее, но он все еще может проиграть - как сам по себе, так и по итогам теоретических фальсификаций. 

    А если выиграет, провал демократов на Среднем Западе должен усилить позиции социалистического крыла, мол, без популизма в духе Берни Сандерса президентами теперь не становятся. Со своей стороны партийная элита будет подобному полевению сопротивляться: права меньшинств - сколько угодно, но предложения в духе сверхналогов для сверхбогатых отпугнут спонсоров с Уолл-стрит.

    Есть, впрочем, мнение, что эти спонсоры должны испугаться сами, но не Сандерса, и не Трампа, а того самого революционного сценария. В крупнейшем городе США и оплоте демократов - Нью-Йорке уже собрались первые митинги с требованием немедленной отставки Трампа. Пока что мирные, а дальше - как повезет.

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