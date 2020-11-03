Как президент Трамп может претендовать на величие

Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия».

В современных США историю пишут не победители – ее пишут демократы, влияние которых в СМИ, науке и системе образования неоспоримо. А в эти часы решается, кем в историю войдет президент Трамп – смертельной угрозой для страны и мира или президентом-недоразумением, лузером в Белом доме.

Скорее всего, это решится не сразу, не к 8 утра по Москве, как в прошлый раз. Ненависть к действующему президенту привела либералов к игре без правил: в случае минимального разрыва по голосам в так называемых неопределившихся штатах (то есть там, где он наиболее вероятен) на улицы выйдут революционные толпы, а в судах начнутся дуэли между юристами. Интрига может зависнуть на недели и даже на месяцы.

Главной ареной обещает стать Пенсильвания. Возможность победить там есть у обоих кандидатов, но для Трампа это особенно важный штат. Теоретические шансы на переизбрание у него останутся и в том случае, если в Пенсильвании выиграет Джо Байден, но только теоретические – главе государства придется прыгать выше головы.

Этот штат славен как раз таки фальсификациями на выборах, насчет чего имеются приговоры судов. А на оперативное подведение итогов нынешнего голосования там рассчитывать нельзя в принципе, о чем губернатор-демократ Том Вулф уже предупредил официально. Дело в том, что в этом сезоне Пенсильвания голосует по почте, что в штабе Трампа воспринимают не иначе как авантюру для подтасовки в пользу Байдена.

Наконец, Филадельфия – полуторамиллионная столица штата – это очень либеральный город. Всего в 150 километрах от нее Нью-Йорк, где проживает армия ультралевых активистов – будет откуда подвозить «штыки», чтобы взять в осаду органы власти и диктовать «волю народа».

С другой стороны, президента ультимативно поддерживает пенсильванская нефтянка – один из столпов экономики штата, а его десант из юристов уже обосновался в засаде и готов биться насмерть. Что-что, а входить в историю лузером Трампу не хочется – уж лучше злодеем. В его природе увольнять, а не быть уволенным.

Этот выбор из двух стульев – пропагандистская уловка. Вне зависимости от того, как проголосуют Пенсильвания и Америка в целом, Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США. Правда, только в том случае, если измерять величие как разницу между ожиданиями и реальностью – в случае Трампа она колоссальна.

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Апокалиптические настроения перед выборами для США не в новинку. В финале битвы Обама – Маккейн тоже ожидали камней с неба, поскольку одна часть страны видела в Маккейне фанатика бесконечных войн, а другая в Обаме – криптокоммуниста и тайного мусульманина. Однако это не идет ни в какое сравнение с тем, что обещала американцам их же элита из числа политиков, чиновников, дипломатов, журналистов и «звезд» разной величины в случае избрания Трампа в 2016 году.

О нем говорили как о расисте, который пришел насаждать фашизм. Как о круглом идиоте, который приведет Америку к разорению. Как о потенциальном диктаторе, который развяжет третью мировую войну.

Образ харизматичного популиста, который почти случайно выигрывает выборы и толкает страну в пропасть, американцам близок и понятен: подобными ужасами полным-полна их национальная литература в спектре от Синклера Льюиса («У нас это невозможно») до Стивена Кинга («Мертвая зона»).

А четыре года назад нацию реально готовили к тому, чтобы голодать, выживать и сопротивляться ультраправым бандам. Все вышло в точности наоборот.

Америку терроризировали не ультраправые, а ультралевые банды, которых при этом открыто опекали демократы.

Фондовый рынок рос как на дрожжах, а безработица оказалась рекордно низкой.

Сам Трамп стал единственным президентом США за целый век, который не только не развязал ни одной новой войны, но и выводил американские войска с пространства от Германии до Афганистана вместо того, чтобы их вводить.

Он руководил страной как прагматик и миротворец. Но чем менее «невозможным» и «непереносимым» оказывался на практике, тем меньше совести оставалось у его критиков, аффилированных с Демпартией. Например, психиатр из всемирно известного Йеля Бэнди Ли под выборы сравнила Трампа с Гитлером в пользу Гитлера:

«По крайней мере Гитлер улучшил повседневную жизнь своих сторонников, добился дисциплины и был требователен к себе, чтобы заслужить уважение»,

– написала она в «Твиттере». Впоследствии твит был удален, и Ли даже принесла неловкие извинения, но уровень ожесточения либералов по отношению к консервативному президенту он иллюстрирует наглядно. Они придумали себе монстра и в буквальном смысле готовы с ним воевать.

Ничего принципиально нового нет и в этом – четыре года назад было примерно так же, если не хуже, и с Гитлером Трампа сравнивают далеко не в первый раз. Тем не менее, в 2016 году он победил. А если проиграет сейчас, то не столько из-за своего злодейского имиджа, сколько из-за того, что обманул надежды лояльных избирателей. Он не стал президентом-чудовищем, но и воплотителем надежд тоже не стал.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Да, экономические достижения его кабинета во многом перечеркнул коронакризис – сила, президенту неподвластная. Да, работать пришлось в условиях оголтелого сопротивления бюрократии, в окружении наушников и шпионов, под градом несправедливых обвинений в СМИ. Но он лично ответственен за кадровую чехарду, за излишнюю осторожность в практических шагах, за то болезненное состояние политики, которые его теперь уже бывший советник по безопасности Джон Болтон объяснял навязчивым желанием переизбраться во что бы то ни стало.

Кстати, само назначение Болтона тоже стало огромной ошибкой, за которую пришлось платить.

Трамп так боялся ошибиться, что, выражаясь метафорой русского классика, чаще чижиков ел и писал в «Твиттер», чем проявлял волю и решительность там, где их нужно было проявить.

В том числе это касается и отношений с Россией, которые скатились в худшие времена холодной войны, несмотря на декларированное (и наверняка вполне искреннее) желание Трампа «поладить» с Москвой. Демократы намеренно сделали для него российскую и украинскую тему токсичными, вынудив президента умыть руки и отдать крайне важный внешнеполитический процесс на волю инерции. Будь Трамп понапористее, смог бы сбить Байдена еще на взлете: как показала практика, особое внимание демократов к Украине было связано не только с их личным счетом к России, но и с заурядным прикрытием коррупционной кормушки, где столовались и сам Байден, и главный враг Трампа в Конгрессе Адам Шифф.

Особых надежд на то, что все эти ошибки удастся исправить, что на втором сроке Трамп наконец-то развернется и осушит «вашингтонское болото», нет. Даже если он все-таки выиграет выборы как президент, он, скорее всего, проиграет их как фактический лидер Республиканской партии. Идет к тому, что демократы будут контролировать не только палату представителей (она сейчас переизбирается полностью), но и сенат (его переизбирают на треть).

В этом случае ему и шагу ступить не дадут, оставив тосковать по совсем недавним временам, когда республиканцы контролировали обе палаты Конгресса. Этот исторический шанс на прорыв был бездарно упущен.

Америка не стала «снова великой». Но в сравнении с тем тупым и злобным оранжевым карликом, каким рисовала Трампа демократическая пропаганда, он сам действительно величина, пусть даже в сухом остатке ему почти не за что сказать спасибо.