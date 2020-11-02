У американских выборов настроение, «как на «Титанике»

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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:40  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

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Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
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Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

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Кто победит на выборах президента США?
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    Кто победит на выборах президента США?

    У американских выборов настроение, «как на «Титанике»

    Велика вероятность, что исход поединка Байдена и Трампа будет определять Верховный суд    2 ноября 2020, 23:15
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    Выборы президента США раскололи Америку. И граница проходит не только между демократами и республиканцами. Так, если за Байдена финансисты и айтишники, то на стороне Трампа силовики, нефтяники и тяжелая промышленность. Предсказывать, кого в итоге выберут, также сложно, как оценивать «настроение на «Титанике», исходя из того, что для его пассажиров «были разные палубы, разная близость к оркестру и к ватерлинии».

    Выборы 46-го президента США, которые пройдут во вторник, еще не состоявшись, вошли в историю. Никогда прежде столько американских граждан не голосовали досрочно. Еще за три дня до официальной даты выборов был установлен рекорд: 91,6 млн. человек, что составляет почти 50% избирателей, досрочно пришли на избирательные участки, или отправили по почте заполненные бюллетени.

    Именно почтовое голосование и может поставить под сомнение возможную победу кандидата от демократов Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом. На это обстоятельство обратили внимание эксперты-американисты и международники – участники круглого стола «Разделенная страна: США накануне и после выборов президента-2020». Встреча прошла в понедельник на площадке Института международных исследований (ИМИ) МГИМО.

    Обвинения в том, что почтовое голосование может быть подтасовано в пользу Байдена, может стать поводом для разбирательства между кандидатами в Верховном суде. А эта инстанция считается одним из козырей Трампа: после того  как Сенат утвердил его протеже Эми Барретт в должности судьи, президент может рассчитывать на поддержку девятерых членов ВС против шести.

    Трамп в целом пользуется большей поддержкой судов, чем его соперник – эту ветвь власти президент использует как свой ресурс в борьбе с Байденом, отметил модератор круглого стола в МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.  Он представил свой доклад, посвященный расколу американского истеблишмента – на одни элитные группы и политические ресурсы делает ставку Трамп, на другие – Байден. Как пояснил Минченко газете ВЗГЛЯД, он опирался на опрос российских и американских коллег, которым было предложено оценить ресурсы двух соперников по 10-балльной шкале.

    «Региональный административный ресурс лучше задействован у Байдена (у него 6 из 10 против 4/10 у Трампа). Трамп пользуется значительной поддержкой судов (8/10 против 5/10). В сфере медиа сильнее Байден, а в социальных сетях популярнее Трамп. В целом действующий президент пользуется меньшей (6/10) поддержкой элит, чем Байден (8/10), зато имеет большую популярность среди федеральных и региональных силовых служб», – анализирует Минченко.

    По словам эксперта, политологи, участвовавшие в исследовании, полагают, что Трамп лидирует по таким параметрам, как «воля к победе» и «образ». «9, если не 10 баллов у Трампа по «воле к победе», у Байдена – в лучшем случае 6. Он просто ждет, что его на руках внесут в Белый Дом. На мой взгляд, то, хочет человек победить или не хочет, очень считывается особенно не определившимися избирателями», – считает Минченко. По его мнению,

    «с точки зрения образа Трамп – воин-торговец, а это один из архетипических образов и для США, и в целом для европейской культуры.

    Этот образ гораздо позитивнее и четче воспринимается обществом, чем размытый образ Байдена, который напоминает известного комика Лесли Нильсена или Рональда Рейгана на исходе политической карьеры».  «Байден – не лидер, а статуя на носу корабля», – заметил Минченко. 77-летнего кандидата, которого Трамп прозвал «Сонным Джо» многие аналитики воспринимают, лишь как ширму, в то время как кораблем управляет команда демократов. В частности, неоднократно обращали внимание на роль кандидата в вице-президенты, сравнительно молодой (56 лет) Камалы Харрис, которую продвигают леволиберальные круги в Демпартии.

    Свой перечень ресурсов, на которые опирается каждый из соперников, привел профессор МГИМО Андрей Безруков (бывший разведчик-нелегал, много лет проживший в США). «За Байденом стоят финансы, IT, вся адвокатская и офисная тусовка, а за Трампом – ни одна из этих групп. Его поддерживают реальный бизнес, торговые сети, нефтяники, логистика, «большая химия» и нефтехимия, вся тяжелая индустрия», – перечислил он.

    Стеснительных трампистов сменили трамписты запуганные

    По мнению экспертов, у групп поддержки двух кандидатов серьезно расходятся представления о том, каким путем должна двигаться теперь Америка.

    «Кто бы ни победил 3 ноября, американцев вряд ли обрадует окончательный выбор», – заметил Безруков. По его мнению, начиная с правления Билла Клинтона, общественные настроения в США напоминают неуправляемого и всем недовольного мустанга. Учитывая турбулентное состояние общества, давать более-менее точный прогноз волеизъявления американцев довольно сложно. Да, заметил эксперт, возможно, что расклад будет соответствовать данным опросов – 52% голосов за Байдена против 48% у Трампа. 

    Но, указал Безруков, предсказывать итог также сложно, как оценивать «настроение на «Титанике», исходя из того, что там были разные палубы, разная близость к оркестру и к ватерлинии».

    Эксперт Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков расшифровал эту метафору: среди американских избирателей присутствует значительная доля не определившихся, чье решение может изменить ожидаемый исход выборов.  Так, согласно опросу Монмутского университета, в Пенсильвании не определились с выбором 4%.

    «Общее настроение этой категории американцев характеризуется фразой: «Мой разум говорит мне, что победит Байден, моя интуиция подсказывает мне, что одолеет Трамп», – заметил Сучков. –  Это теперь не стесняющиеся трамписты, как в 2016 году, а запуганные трамписты, и как они проголосуют – непонятно». 

    На ваш взгляд

     
    Кто победит на выборах президента США?


    Обсуждение:  6 комментариев

    Америка выбирает себе нового главного врага

    Мнение этих неопределившихся американцев, от которых в итоге будет зависеть фамилия победителя голосования, не может не волновать весь мир, не исключая и Россию, отметили эксперты. По мнению директора ИМИ МГИМО Андрея Сушенцова, победа Байдена (точнее, коллективного руководства Демпартии) будет означать коренное изменение внешней политики Вашингтона.

    «У республиканцев и демократов согласия в том, кто является ключевым оппонентом, какими способами необходимо этого оппонента дисциплинировать и организовывать, – пояснил эксперт. – Республиканцы видят ключевого оппонента в Китае, демократы начинают этот список с России, хотя и говорят о том, что Россия в будущем все равно будет нужна».

    Более того, считает Сушенцов, победа Байдена может быть даже отчасти выгодна для отношений с Москвой.  «Это может привести к краткосрочному вздоху облегчения – у большинства в бюрократии исчезнет ощущение, что «русские избрали нам президента», – отметил эксперт. – Может быть, по крайней мере, стилистическое возвращение к более спокойной манере общения. Но не стоит обольщаться, в долгосрочном смысле наши отношения с США упираются в целый спектр крупных объективных противоречий».

    В свою очередь, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что именно во внешней политике президент Байден в целом продолжит линию Трампа.

    «Останется политика двойного сдерживания Китая и России. Возможно, улучшатся отношения с Западной Европой, но продолжится конфронтация с авторитарной Турцией, – предсказывает эксперт. –  Внешнеэкономическая политика продолжит быть меркантилистской – возврата к свободной торговле, к большим торговым соглашениям не произойдет. Продолжится курс на возрождение национальной мощи, так как роль альтруистского гегемона не популярна среди электората. Наконец, произойдет полный отказ от интервенционизма и силовой смены режимов, как это было принято при Буше и Обаме».


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