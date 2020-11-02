У американских выборов настроение, «как на «Титанике»

Выборы президента США раскололи Америку. И граница проходит не только между демократами и республиканцами. Так, если за Байдена финансисты и айтишники, то на стороне Трампа силовики, нефтяники и тяжелая промышленность. Предсказывать, кого в итоге выберут, также сложно, как оценивать «настроение на «Титанике», исходя из того, что для его пассажиров «были разные палубы, разная близость к оркестру и к ватерлинии».

Выборы 46-го президента США, которые пройдут во вторник, еще не состоявшись, вошли в историю. Никогда прежде столько американских граждан не голосовали досрочно. Еще за три дня до официальной даты выборов был установлен рекорд: 91,6 млн. человек, что составляет почти 50% избирателей, досрочно пришли на избирательные участки, или отправили по почте заполненные бюллетени.

Именно почтовое голосование и может поставить под сомнение возможную победу кандидата от демократов Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом. На это обстоятельство обратили внимание эксперты-американисты и международники – участники круглого стола «Разделенная страна: США накануне и после выборов президента-2020». Встреча прошла в понедельник на площадке Института международных исследований (ИМИ) МГИМО.

Обвинения в том, что почтовое голосование может быть подтасовано в пользу Байдена, может стать поводом для разбирательства между кандидатами в Верховном суде. А эта инстанция считается одним из козырей Трампа: после того как Сенат утвердил его протеже Эми Барретт в должности судьи, президент может рассчитывать на поддержку девятерых членов ВС против шести.

Трамп в целом пользуется большей поддержкой судов, чем его соперник – эту ветвь власти президент использует как свой ресурс в борьбе с Байденом, отметил модератор круглого стола в МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он представил свой доклад, посвященный расколу американского истеблишмента – на одни элитные группы и политические ресурсы делает ставку Трамп, на другие – Байден. Как пояснил Минченко газете ВЗГЛЯД, он опирался на опрос российских и американских коллег, которым было предложено оценить ресурсы двух соперников по 10-балльной шкале.

«Региональный административный ресурс лучше задействован у Байдена (у него 6 из 10 против 4/10 у Трампа). Трамп пользуется значительной поддержкой судов (8/10 против 5/10). В сфере медиа сильнее Байден, а в социальных сетях популярнее Трамп. В целом действующий президент пользуется меньшей (6/10) поддержкой элит, чем Байден (8/10), зато имеет большую популярность среди федеральных и региональных силовых служб», – анализирует Минченко.

По словам эксперта, политологи, участвовавшие в исследовании, полагают, что Трамп лидирует по таким параметрам, как «воля к победе» и «образ». «9, если не 10 баллов у Трампа по «воле к победе», у Байдена – в лучшем случае 6. Он просто ждет, что его на руках внесут в Белый Дом. На мой взгляд, то, хочет человек победить или не хочет, очень считывается особенно не определившимися избирателями», – считает Минченко. По его мнению,

«с точки зрения образа Трамп – воин-торговец, а это один из архетипических образов и для США, и в целом для европейской культуры.

Этот образ гораздо позитивнее и четче воспринимается обществом, чем размытый образ Байдена, который напоминает известного комика Лесли Нильсена или Рональда Рейгана на исходе политической карьеры». «Байден – не лидер, а статуя на носу корабля», – заметил Минченко. 77-летнего кандидата, которого Трамп прозвал «Сонным Джо» многие аналитики воспринимают, лишь как ширму, в то время как кораблем управляет команда демократов. В частности, неоднократно обращали внимание на роль кандидата в вице-президенты, сравнительно молодой (56 лет) Камалы Харрис, которую продвигают леволиберальные круги в Демпартии.

Свой перечень ресурсов, на которые опирается каждый из соперников, привел профессор МГИМО Андрей Безруков (бывший разведчик-нелегал, много лет проживший в США). «За Байденом стоят финансы, IT, вся адвокатская и офисная тусовка, а за Трампом – ни одна из этих групп. Его поддерживают реальный бизнес, торговые сети, нефтяники, логистика, «большая химия» и нефтехимия, вся тяжелая индустрия», – перечислил он.

Стеснительных трампистов сменили трамписты запуганные

По мнению экспертов, у групп поддержки двух кандидатов серьезно расходятся представления о том, каким путем должна двигаться теперь Америка.

«Кто бы ни победил 3 ноября, американцев вряд ли обрадует окончательный выбор», – заметил Безруков. По его мнению, начиная с правления Билла Клинтона, общественные настроения в США напоминают неуправляемого и всем недовольного мустанга. Учитывая турбулентное состояние общества, давать более-менее точный прогноз волеизъявления американцев довольно сложно. Да, заметил эксперт, возможно, что расклад будет соответствовать данным опросов – 52% голосов за Байдена против 48% у Трампа.

Но, указал Безруков, предсказывать итог также сложно, как оценивать «настроение на «Титанике», исходя из того, что там были разные палубы, разная близость к оркестру и к ватерлинии».

Эксперт Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков расшифровал эту метафору: среди американских избирателей присутствует значительная доля не определившихся, чье решение может изменить ожидаемый исход выборов. Так, согласно опросу Монмутского университета, в Пенсильвании не определились с выбором 4%.

«Общее настроение этой категории американцев характеризуется фразой: «Мой разум говорит мне, что победит Байден, моя интуиция подсказывает мне, что одолеет Трамп», – заметил Сучков. – Это теперь не стесняющиеся трамписты, как в 2016 году, а запуганные трамписты, и как они проголосуют – непонятно».

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Америка выбирает себе нового главного врага

Мнение этих неопределившихся американцев, от которых в итоге будет зависеть фамилия победителя голосования, не может не волновать весь мир, не исключая и Россию, отметили эксперты. По мнению директора ИМИ МГИМО Андрея Сушенцова, победа Байдена (точнее, коллективного руководства Демпартии) будет означать коренное изменение внешней политики Вашингтона.

«У республиканцев и демократов согласия в том, кто является ключевым оппонентом, какими способами необходимо этого оппонента дисциплинировать и организовывать, – пояснил эксперт. – Республиканцы видят ключевого оппонента в Китае, демократы начинают этот список с России, хотя и говорят о том, что Россия в будущем все равно будет нужна».

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Более того, считает Сушенцов, победа Байдена может быть даже отчасти выгодна для отношений с Москвой. «Это может привести к краткосрочному вздоху облегчения – у большинства в бюрократии исчезнет ощущение, что «русские избрали нам президента», – отметил эксперт. – Может быть, по крайней мере, стилистическое возвращение к более спокойной манере общения. Но не стоит обольщаться, в долгосрочном смысле наши отношения с США упираются в целый спектр крупных объективных противоречий».

В свою очередь, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что именно во внешней политике президент Байден в целом продолжит линию Трампа.

«Останется политика двойного сдерживания Китая и России. Возможно, улучшатся отношения с Западной Европой, но продолжится конфронтация с авторитарной Турцией, – предсказывает эксперт. – Внешнеэкономическая политика продолжит быть меркантилистской – возврата к свободной торговле, к большим торговым соглашениям не произойдет. Продолжится курс на возрождение национальной мощи, так как роль альтруистского гегемона не популярна среди электората. Наконец, произойдет полный отказ от интервенционизма и силовой смены режимов, как это было принято при Буше и Обаме».