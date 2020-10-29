Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

Одной из главных примет кампании по выборам президента США стали оговорки соперника Трампа, Джо Байдена. Трамп давно дал Байдену прозвище «Сонный Джо», намекая на связанные с возрастом когнитивные нарушения. Какие именно характерные речевые ошибки и затруднения выдают то, что некоторые уже называют «маразмом у Байдена»?

Для начала вспомним анекдот советского времени. На поминках по Суслову выступает его лечащий врач. «Наш главный враг - склероз - вырвал из рядов строителей коммунизма лучшего сына отечества», - говорит он. «Наш главный враг - недисциплинированность, - возражает ему Леонид Брежнев, - мы уже час сидим, а Суслова все нет!!!».

Тогда, возможно, американцы тоже шутили над старческим слабоумием и маразмом руководителя СССР. Кто ж знал, что через 40 лет они имеют шанс получить своего собственного, американского Брежнева! А именно таким титулом удостаивается сейчас Джо Байден – бывший вице-президент и нынешний кандидат в президенты США от Демократической партии. Политический старожил, который не ушел вовремя со сцены и сейчас радует (или наоборот – пугает) всех вокруг проявлениями деменции. Некоторые употребляют и более резкое слово – маразм.

Старик не выдержал

О том, что у Байдена не все хорошо со здоровьем, было видно еще в самом начале демократических праймериз. Выступая еще летом 2019 года перед организацией, представляющей интересы азиатских и латиноамериканских избирателей, Байден заявил, что «бедные дети являются такими же талантливыми, как и белые дети», после чего запнулся и через запятую продолжил «богатые дети, черные дети, азиатские дети».

Кроме того, на дебатах со своими коллегами-демократами он заявил, что его «поддержала единственная женщина-сенатор афроамериканского происхождения» - Кэрол Мосли Браун. У знающей аудитории это сначала вызывает смех (ибо она была не единственной, а первой афроамериканкой, пробившейся в сенат), а затем заставляет задуматься. Ведь это сказал человек, который 36 лет проработал в Сенате и должен знать всех своих коллег как облупленных.

Впрочем, демократический истеблишмент все равно выбрал Байдена своим представителем на общих выборах. Им нужен был респектабельный центристский кандидат, а Байден был единственным таковым среди всех демократических претендентов. Что же до деменции, то, как надеялись партийные элиты, им удастся привести дедушку в форму. Не удалось.

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Да, летние заявления о том, что с 2007 года 150 миллионов американцев умерло в США по причине огнестрела, а сейчас 120 миллионов пало жертвой коронавируса можно списать на то, что Байден перепутал «миллионы» и «тысячи». С тех пор, однако, его здоровье настолько ухудшилось, что он не просто стал ошибаться, но и перестал замечать свои ошибки.

Так, во время его первых дебатах с Трампом какое-то время казалось, что Байден держится – не ошибается, не плывет (разве что у него губы тряслись). Однако затем Дональд Трамп, как и ожидалось, проехался по сыну Байдена – Хантеру. Наркоману, повесе и взяточнику, который (по мнению республиканцев) получал деньги от украинской компании Бурисма за политическую крышу, обеспечиваемую его папой. Тогда Джозеф Байден очень эмоционально ответил на эти нападки. «Мой сын отслужил год в Ираке, получил Бронзовую звезду (входит в десятку основных воинских наград США – прим. ВЗГЛЯД)... Он был не лузером, а патриотом», - заявил оскорбленный в чувствах отец. «Вы говорите о Хантере?», - удивленно спросил Трамп, первый раз слышавший о таких героических деталях биографии повесы и кокаинщика Хантера Байдена. «Я говорю о Бо», - не моргнув глазом ответил Джо Байден. То есть старшем сыне, действительно достойном человеке, трагически погибшем от рака в 2015 году.

И проблема тут не только в том, что он перепутал сыновей. Знающие люди помнят, как тяжело Джозеф Байден переживал смерть Бо. Настолько тяжело, что он обещал уйти из политики и положить всю оставшуюся жизнь поддержку борьбы с раком. Кому-то из них может показаться, что у Байдена на почве переживаний помутился рассудок, поэтому он ассоциирует одного сына с другим, Хантера с Бо.

Куда идем?

Байден не только путает реальность, но и плывет в собственной программе. Отличился вице-президент и на последних дебатах. Байден заявил, что он будет постепенно ликвидировать в США нефтяную индустрию, поскольку она «все загрязняет». Даже Трамп обалдел от такого заявления, попросив нефтедобывающие Техас, Оклахому, Пенсильванию, Огайо (а последние два – важнейшие колеблющиеся штаты) запомнить эти слова. Но затем Байден отметил, что он не собирается запрещать технологию гидроразрыва пласта (крайне неэкологичную процедуру, применяемую для добычи сланцевой нефти и газа) – и тут уже обалдели экологи и помешанные на экологии демократы.

Дальше – больше. Байден забыл текст Декларации независимости, который сам же и стал цитировать. Вместо фразы «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными» он сказал: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы... ну, это... ну вы понимаете, о чем я».

Дошло до того, что Джозеф Байден забыл, на какой пост он баллотируется. «Будучи гордым членом Демократической партии, я избираюсь в Сенат», - заявил он. Наконец, Байден даже забыл имя того, с кем он соревнуется за пост, название которого не помнит. «Еще четыре года правления Джорджа...эээ Джорджа...мы окажемся в ситуации...эээ... если Трампа изберут, мы будем жить в другом мире», - рассказывал журналистам кандидат. Вероятно, в лучшем случае спутав Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим (который ушел с поста президента 12 лет назад), или, в худшем, Джорджем Бушем-старшим (проигравшем перевыборы в далеком 1992 году).

Защищаться нечем

Конечно, во всем можно найти положительную сторону – например, порадоваться, что Байден хотя бы не забыл о том, что идет от Демократической партии. Или о том, как нужно правильно читать по бумажке. Без выступлений из серии «кто сказал, что я читаю по бумажке? Ха, черточка, ха, черточка, ха, черточка».

Однако американцам не смешно. «Я более чем обеспокоен тем, что этот человек может представлять угрозу для нашей страны», - говорит ведущий Fox Mews Шон Хеннити. И либеральные СМИ, которые всегда прикрывали Байдена, не понимают, что им сейчас делать со всеми этими ошибками, уже обрастающими шутками и мемами.

Можно, конечно, поступить так, как призывает опять же старый советский анекдот:

- Леонид Ильич, какое у вас увлечение?

- Собираю о себе интересные анекдоты.

- И как успехи?

- Уже три с половиной лагеря собрал.

Однако, к сожалению – или к счастью – в США такая практика неприменима (там ультралибералы пока не пришли к власти, поэтому за политические и расовые шутки всего лишь лишают работы и выгоняют с волчьим билетом). Единственное, что могут СМИ – это фантазировать на тему того, что республиканцы коверкают слова Байдена. Например, пресловутую ошибку с «Джорджем» они объясняли тем, что Байден тогда отвечал на вопрос ведущего по имени Джордж (хотя в своем ответе «сонный Джо» ни разу к нему не обращался).

Поэтому демократам крыть нечем, а их избиратели всерьез обеспокоены состоянием здоровья своего кандидата. Опросы показывают, что все большее количество демократов не только не хочет голосовать за Байдена, но и пытается понять, как можно отозвать свой голос за «сонного Джо», который они отдали досрочно. Ведь выбирая между «американским Путиным» (как иногда называют Трампа) и американским Брежневым они, как любые адекватные люди, проголосуют за первого.