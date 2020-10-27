На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома

Позвольте в самом начале статьи заявить тезис, который не согласуется с тем, что вы, возможно, слышали в выпусках новостей о предвыборной гонке в США. Трамп, согласно большинству рейтингов, одерживает уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Как минимум он повторит свой результат 2016 года.

Цифры как будто бы говорят об обратном. Многочисленные опросы общественного мнения показывают солидный отрыв соперника действующего президента, Джо Байдена. Кажется, что его победа неизбежна, особенно если учесть беспрецедентные экономические сложности, с которыми столкнулись американские граждане в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных ограничений.

Проблема с таким видением ситуации состоит вот в чем. Сегодня рейтинги Трампа по сравнению со своим политическим оппонентом выглядят даже несколько лучше, чем в 2016 году. Социологические исследования, как и четыре года назад, являются недостоверными. А то и намеренно подтасованными из политических или корпоративных соображений. В прошлом электоральном цикле у Трампа также «не было шансов». И над ним довлело множество негативных факторов. Но они, как выяснилось, не «сыграли».

В 2020-м явно переоценен «антитрамповский» фактор коронакризиса. Сегодня для большинства американских избирателей в промышленных и аграрных регионах США корень зла видится не в эпидемической ситуации (хотя она в ряде штатов просто ужасающая), а в действиях губернаторов-демократов, стремящихся запереть граждан на карантин, тем самым окончательно подорвав их материальное благосостояние.

Не помогает Демпартии США и досрочное (почтовое) голосование, за которое она так ратовала. Демократы взяли уверенный старт «на почте», но далее их поджидала неприятная неожиданность. Досрочная очная явка республиканцев на избирательные участки оказалась неожиданно высокой. Причем именно в тех штатах, которые являются ключевыми для победы в президентской гонке.

Для Трампа всё складывается даже лучше, чем в 2016-м. Если бы в этом году были обычные выборы, где всё зависит от результата подсчета большинства голосов в ночь после закрытия избирательных участков, Трампу светила бы безоговорочная победа. Но в том-то и дело, что эти выборы, мягко говоря, не вполне обычные. Мы наблюдаем не очередное упражнение по «сменяемости власти», а настолько принципиальное политическое противостояние, что обе противоборствующие стороны не готовы доверить его исход избирателям, особенно учитывая несовершенство и уязвимость электоральной системы США.

В связи с этим, думаю, следует скорректировать тезис, заявленный в начале статьи. А именно: правильно интерпретируемые рейтинги говорят о том, что выборы должны сложиться в пользу Дональда Трампа. Однако вовсе не факт, что ему позволят остаться президентом на второй срок. Сначала – о рейтингах.

Помимо откровенных «приписок» и попыток выдать желаемое за действительное, в американской электоральной социологии есть две системные проблемы, с которыми так и не научились справляться. Во-первых, методы составления списков для опросов безнадежно устарели. Исследователи раз за разом «зачерпывают» не вполне репрезентативные выборки опрашиваемых. Во-вторых, в «эпоху Трампа» важнейшую роль играют так называемые стесняющиеся избиратели (shy voters) – те, что говорят «под запись» о своем нежелании идти на выборы или о неприемлемости кандидатуры «невозможного Дональда» (поскольку таковы «общественные ожидания», почерпнутые из СМИ), а сами только и ждут того, как бы прийти на избирательные участки и отдать за него свой голос.

На эту тему

Нельзя сказать, что социологи не пытались исправить эти две ошибки. Такие попытки делались, и некоторые из них были весьма успешными. Проблема состоит в том, что мейнстримные американские СМИ сегодня слишком политизированы, чтобы даже после «сюрприза» 2016 года изменить свою политику освещения предвыборной гонки. Поэтому «нестандартные» результаты опросов мало освещаются в прессе.

Между тем за прошедшие четыре года было выявлено как минимум три способа избавиться от описанных выше системных ошибок. Во-первых, было предложено скорректировать базу опрашиваемых и сам опросник с целью компенсировать как «стеснительность» избирателей, так и их нерепрезентативность. Во-вторых, одно из ведущих социологических агентств США – Gallup – предприняло попытку выяснить настроение избирателей косвенным образом, не прибегая к прямому вопросу о том, как тот или иной гражданин собирается голосовать. В-третьих, некоторые аналитики постарались математически выявить и устранить системные ошибки имеющихся опросов и, основываясь на их данных, дать другое, более соответствующее действительности заключение. И все эти три способа дали один и тот же результат – преимущество на стороне Трампа.

Одним из новаторов в области замены опросника и коррекции базы опрашиваемых стало агентство Trafalgar Group. Еще в 2016-м, предположив (как выяснилось, предположив верно) наличие «стесняющихся» избирателей, его сотрудники выстроили опросник таким образом, чтобы выяснить реальные политические настроения респондентов. В результате Trafalgar Group одним из немногих предсказало победу Дональда Трампа в 2016 году в Пенсильвании и Мичигане и на основании этого сделало верное заключение об исходе выборов. Сегодня, пользуясь теми же методами, агентство предсказывает действующему президенту переизбрание на второй срок.

Метод косвенного мониторинга настроений избирателей был взят на вооружение членом так называемой большой тройки социологических агентств США – Gallup (помимо него, в «тройку» входят также Pew Research Center и Rasmussen Reports). Согласно опросу, проведенному в первой половине октября, 49% американцев солидарны с Дональдом Трампом по основным политическим и социально-экономическим вопросам, в то время как с Байденом согласны лишь 46%. Более того, впервые за 20 лет большинство избирателей (56% – несмотря на коронакризис!) заявили, что сегодня живут лучше, чем четыре года назад. И лишь когда был задан прямой вопрос о кандидатах на высший государственный пост, 49% заявили, что им больше, как личность, нравится Байден, а 46% отдали предпочтение Трампу.

В ответе на третий вопрос агентства Gallup, очевидно, проявляется феномен «стеснительности» респондентов. А вот в вопросах о личном благополучии и согласии с политическими установками кандидатов проявилось истинное настроение избирателей. Американцы – весьма прагматичные люди. Сложно представить себе, что они проголосуют за смену главы государства, при котором им стало жить лучше и чьи убеждения они в основном разделяют. Так что опрос Gallup'а однозначно свидетельствует в пользу Трампа.

Не дремлют и аналитики. Один из самых известных и уважаемых в США политтехнологов и электоральных экспертов Дуглас Маккиннон за две недели до выборов 2016 года разослал по новостным агентствам электронное письмо, в котором утверждалось, что победу одержит Трамп с результатом 306 выборщиков. И это было абсолютно верное предсказание. Именно столько выборщиков Дональд и «заработал». Три выборщика пошли против воли избирателей, так что официальный результат составил 303 выборщика.

Прогноз Маккиннона на 3 ноября 2020 года – 278-310 выборщиков за Трампа (при необходимых для победы 270).

Есть и еще один способ «поверки» предвыборных рейтингов – динамика регистрации избирателей обеих партий. Напомню, что гражданин США, достигший совершеннолетия, не попадает в списки для голосования автоматически. Для этого ему надо зарегистрироваться в качестве избирателя по месту жительства. При переезде или изменении границ избирательного округа регистрацию необходимо обновить. Некоторые американцы обновляют ее «на всякий случай», поскольку ведение списков далеко от совершенства. Так или иначе, регистрация избирателей в преддверии выборов – прекрасный индикатор электоральных настроений. Так вот в ключевых штатах республиканцы значительно опережают демократов по темпам регистрации.

Одним словом, с точки зрения правильно понятой социологии Трамп должен относительно легко и уверенно переиграть Байдена, а вовсе не наоборот, как о том говорят мейнстримные СМИ.

Другое дело, что либеральный истеблишмент сделает всё для того, чтобы «невозможный Дональд» не остался в Овальном кабинете еще на один срок. У штаба Байдена наготове более трехсот юристов, готовых оспорить результаты выборов в трех десятках штатов из пятидесяти. Левые ультрас, потренировавшись в ходе расовых волнений, готовы вывести на улицы сотни тысяч протестующих, которые будут осаждать избирательные участки, здания судов и губернаторские резиденции в день голосования и в последующие дни, пока будет вестись подсчет голосов. А то, что в некоторых ключевых штатах подсчет растянется на три-пять дней, уже заявлено официально.

Губернаторам-демократам также не дадут сидеть сложа руки. На них давят через прессу и по партийным каналам, требуя применить админресурс для «правильного» подсчета голосов. Общество всячески запугивают «неконтролируемым развитием событий» в случае, если Байден не одержит «убедительной победы». Любой иной результат уже объявлен «происками России, Китая и Ирана», а потому «нелегитимным».

Именно такая готовность бюрократии, медиа, части разведсообщества и глобальных лоббистов идти на любые меры ради выдворения Трампа из Белого дома создает ощущение неминуемости его поражения. А вовсе не рейтинги, политические ошибки Дональда или «идейный проигрыш популизма».

Что ж, зато мы будем иметь возможность во всех подробностях наблюдать за политической борьбой в США в условиях, когда «реальная демократия» будет окончательно «заметена под ковер». И день голосования станет лишь началом, а отнюдь не концом этой борьбы.