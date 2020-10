Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

Предвыборная борьба в США достигла невиданного накала. Всерьез рассматривается вопрос о том, выльется ли она в полномасштабный вооруженный конфликт между трампистами и их противниками. Фактор неопределенности добавляют военные и спецслужбы – есть основания полагать, что часть их может вмешаться в общенациональное противостояние. Как это будет происходить?

Как бы ни проголосовали американцы 3 ноября, все выглядит так, что результат не устроит ни одну сторону. Ни электорат Байдена, ни сторонники Трампа не согласятся с поражением своего ставленника. Заявления с обеих сторон на эту тему уже прозвучали.

Выступая перед своими сторонниками в Вирджинии еще 25 сентября, Трамп сказал, что «мы проиграем выборы, только если они (демократы) будут жульничать». Еще летом его соперник Джо Байден пригрозил: если действующий президент не смирится со своим поражением, его будут извлекать из Белого дома всеми методами – в том числе с помощью военных.

Сторонники Трампа на местах мобилизуются в отряды вооруженной милиции и пытаются дать отпор отрядам антифа и протестантам Black Lives Matter. Спонсоры Байдена создают бесчисленные НКО, которые тоже организовывают в городах и поселениях свои боевые ячейки и готовят их к вооруженным беспорядкам в день выборов.

Например, спонсируемая Джорджем Соросом организация «Неразделимые» (Indivisible) открыто призывает на своем сайте к участию в выборах всех, кто на данный момент находится на территории США. В голосовании всегда разрешалось участвовать только американским гражданам. Но «Неразделимые» заявляют, что в конституции США такого правила нет. «Никто не имеет права потребовать от вас предъявлять удостоверение личности, права или номер соцстраховки на избирательном участке», – пишут они в своей программе и убеждают нелегальных мигрантов активнее «участвовать в демократическом процессе».

Понятно, что нелегалы в массе своей поддержат Демпартию и ее кандидата. Возможно, 3 ноября им и не удастся проголосовать – во всяком случае, в республиканских штатах. Однако даже просто явившись на участки, они будут создавать хаос и угрожать сторонникам действующего президента США.

Тем временем население США вооружается утроенными темпами. Америка и так мировой рекордсмен по числу огнестрела на душу населения (африканские страны отстают с огромным отрывом). В июне в США побили очередной рекорд. Только официально было продано 3,9 млн единиц огнестрельного оружия. Большая часть покупателей – те, кто делает это в первый раз. Соответственно, никакого опыта в обращении с оружием у них нет – и они могут устроить перестрелку совершенно импульсивно.

Некоторые военные аналитики утверждают, что США уже находятся в состоянии полномасштабного вооруженного конфликта между повстанцами-демократами и консерваторами-трампистами. Но как будет выглядеть гражданская война в Америке? Сдается, она будет совсем не такой, как мы ее представляем.

Во-первых, никто никому никакой войны объявлять не будет. Все, что делают сторонники Демпартии, заранее обозначается как «мирные протесты». При этом они могут громить города, убивать людей, сжигать дома и машины, обливать бензином своих противников и поджигать их на площади – все равно это будут «мирные протесты». Зато любая попытка обороны трампистов будет выставляться в СМИ как попытка военного переворота и нарушение конституции.

Во-вторых, в отличие от первой Гражданской войны в США в XIX веке, здесь не будет полномасштабных сражений, крупных регулярных частей и четкой линии фронта. Это будет предельно хаотичная, иррегулярная война, включающая в себя диверсии, теракты и партизанские действия, перемалывающая в своей мясорубке мирное население наряду с военными и стирающая границу между войной и миром. У этой «невидимой войны» есть своя стратегия. И она была выработана еще несколько лет назад.

Только что созданная НКО «Проект единства переходного периода» (Transition Integrity Group) объявила, что планирует добиваться изгнания Трампа из Белого дома всеми средствами – в том числе и с использованием «демократически настроенных представителей армии и спецслужб».

Возглавляет этот «Проект» Роза Брукс. При президенте Бараке Обаме г-жа Брукс была старшим советником по нацбезопасности. Одновременно она работала старшим советником при президенте «Открытого общества» – головной организации Джорджа Сороса. В Пентагоне Брукс отвечала за гуманитарные операции. Одновременно боролась за права человека в составе НКО типа Human Watch и Amnesty International. Затем преподавала в Вест-Пойнте – главной военной академии США, кузнице кадров американской военной элиты и ее мозговом и стратегическом центре.

В 2016 году Брукс выпустила книгу с характерным названием «Как все стало войной, а военные стали всем» (How Everything became War and the Military became Everuthing). Ее идея в том, что война будущего не будет похожа ни на одну из тех, что мы видели. Это будут хаотичные боевые действия, которые США и их союзники будут небольшими силами вести по всему миру. Это не будет называться войной – это будет, например, антитеррористическая операция или «восстановление демократического порядка». СМИ будут позиционировать будущую войну как небольшую полицейскую операцию. Информационная подача происходящего будет в этих действиях играть не меньшую роль, чем реальные боевые действия. Крайнюю жестокость против мирных жителей война будущего будет сочетать с предельным лицемерием в освещении событий. Все будет в точности по Оруэллу: «война – это мир».

Война будущего не будет идти на полях сражения где-то там, далеко – она будет везде, в каждом городе. В ней будут принимать участие не только армии, но и ЧВК, и местные повстанцы, и члены криминальных бандформирований, и бывшие мирные жители, подавшиеся в партизаны. Границы между войной и не-войной полностью исчезнут. Война будущего будет безграничной и бесконечной.

Эта стратегия Брукс не является ее личным изобретением. В том же Вест-Пойнте давно разрабатывают концепцию войны в городах-миллионниках, которая подразумевает длительные противостояния на улицах мегаполисов, привлечение военными в свои ряды уголовников и оппозиционеров, зачистки мирных жителей. В общем, ситуацию, когда «все стало войной».

В каких же мегаполисах предполагает воевать американская армия? Ну, например, военный аналитик Алекс Уорд, описывая будущие конфликты, предполагает, что США и их союзники могли бы «зачищать» такие «центры нестабильности», как пакистанский Карачи и индийский Нью-Дели. Считается, что там критически нарастет число противостояний по религиозным и социальным причинам, и США просто «вынуждены» будут вмешаться в конфликты и зачистить мегаполисы от террористических элементов, например.

Интересно, однако, что реальные учения на тему войны в мегаполисах проводились еще в 2015 году. И проходили они отнюдь не на территории Индии или Пакистана, а сугубо в американских городах. Двухмесячные учения «Нефритовый шлем» проводились элитными частями американского спецназа в июле 2015 года на территории Аризоны, Калифорнии, Техаса, Юты, Невады и Нью-Мексико. Спецназ тренировался штурмовать города. Задачу военных затрудняло то, что условные противники вели оборону в тесных городских кварталах, прятались по домам и были неотличимы от гражданского населения. Обильно использовались дроны, камеры наблюдения, приборы ночного видения. Это называлось «реалистические военные учения».

В 2015 году эти наработки предполагалось использовать для штурма Донецка и Луганска, Ракки и Мосула. Однако сегодня ничто не мешает американским военным развернуть такую «войну будущего» прямо в городах США.

Единственным препятствием для этого является позиция самих военных. В массе своей армия поддерживает Трампа. Однако иногда появляются и опасные для него звоночки. В мае военные фактически отказались использовать армию для подавления бунтов имени Джорджа Флойда. Все лето высокопоставленные армейские чины в отставке жестоко критиковали Трампа.

Идея Трампа по сокращению американского контингента за рубежом может не нравиться многим в армейском руководстве. А он намерен и дальше придерживаться этой политики. «Американские солдаты не должны решать застарелые конфликты в далеких странах, о которых народ-то и не слышал», – сказал Трамп в июне, поздравляя с окончанием обучения выпускников Вест-Пойнта.

Аккурат накануне его выступления сотни выпускников Вест-Пойнта прошлых лет опубликовали открытое письмо к его сотрудникам и кадетам – фактически к элите американской армии. Это письмо – плохо замаскированный призыв к военному перевороту. В нем армии предлагается «защитить конституцию от тирана» (читай, Трампа) и «поучаствовать в демократическом процессе» – понимай, выбросить Трампа из Белого дома, невзирая на реальные итоги президентских выборов.

Сторонники действующего президента уверены в том, что и руководство главных спецслужб страны предпочитает на этих выборах подыгрывать клану Клинтонов и их ставленнику Джо Байдену. Еще в 2016 году руководство ФБР инициировало операцию Russiagate, призванную скомпрометировать Трампа его вымышленным сотрудничеством с русскими. Интересно, что началась эта операция еще в Британии. Это означает, что ФБР координировало ее с Джиной Хаспел – тогда она жила в Лондоне и возглавляла британский отдел ЦРУ. Согласно традиционному алгоритму, свои операции за рубежом фэбээровцы всегда согласовывают с коллегами из ЦРУ.

Джина Хаспел не препятствовала действиям коллег, хотя они явно были направлены против Трампа и его команды, и не информировала о них президента. На сегодняшний день она является директором ЦРУ – и в этой должности всячески препятствует рассекречиванию документов, связанных с Russiagate. Получается, что против действующего президента настроено руководство сразу двух крупнейших спецслужб США.

Если элита американской армии и спецслужб поддастся на многочисленные провокации и примет участие в гражданском противостоянии, тогда США действительно ждет гражданская война нового типа. В полном соответствии с модной стратегией, она будет «безграничной и бесконечной».