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11 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

В ходе беспорядков в Киргизии пострадали сотни человек IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу Генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.  Подробности...
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«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма Сергей Фадеичев/ТАСС
«И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле-августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!», – отметил один ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе, и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени. Подробности...
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Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

Вооруженные люди – обыденность на улицах США REUTERS/Maranie Staab
Предвыборная борьба в США достигла невиданного накала. Всерьез рассматривается вопрос о том, выльется ли она в полномасштабный вооруженный конфликт между трампистами и их противниками. Фактор неопределенности добавляют военные и спецслужбы – есть основания полагать, что часть их может вмешаться в общенациональное противостояние. Как это будет происходить?  Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...

Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

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    Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

    Вооруженные люди – обыденность на улицах США    11 октября 2020, 13:00
    Фото: REUTERS/Maranie Staab
    Текст: Виктория Никифорова

    Предвыборная борьба в США достигла невиданного накала. Всерьез рассматривается вопрос о том, выльется ли она в полномасштабный вооруженный конфликт между трампистами и их противниками. Фактор неопределенности добавляют военные и спецслужбы – есть основания полагать, что часть их может вмешаться в общенациональное противостояние. Как это будет происходить?

    Как бы ни проголосовали американцы 3 ноября, все выглядит так, что результат не устроит ни одну сторону. Ни электорат Байдена, ни сторонники Трампа не согласятся с поражением своего ставленника. Заявления с обеих сторон на эту тему уже прозвучали.

    Выступая перед своими сторонниками в Вирджинии еще 25 сентября, Трамп сказал, что «мы проиграем выборы, только если они (демократы) будут жульничать». Еще летом его соперник Джо Байден пригрозил: если действующий президент не смирится со своим поражением, его будут извлекать из Белого дома всеми методами – в том числе с помощью военных.

    Сторонники Трампа на местах мобилизуются в отряды вооруженной милиции и пытаются дать отпор отрядам антифа и протестантам Black Lives Matter. Спонсоры Байдена создают бесчисленные НКО, которые тоже организовывают в городах и поселениях свои боевые ячейки и готовят их к вооруженным беспорядкам в день выборов.

    Например, спонсируемая Джорджем Соросом организация «Неразделимые» (Indivisible) открыто призывает на своем сайте к участию в выборах всех, кто на данный момент находится на территории США. В голосовании всегда разрешалось участвовать только американским гражданам. Но «Неразделимые» заявляют, что в конституции США такого правила нет. «Никто не имеет права потребовать от вас предъявлять удостоверение личности, права или номер соцстраховки на избирательном участке», – пишут они в своей программе и убеждают нелегальных мигрантов активнее «участвовать в демократическом процессе».

    Понятно, что нелегалы в массе своей поддержат Демпартию и ее кандидата. Возможно, 3 ноября им и не удастся проголосовать – во всяком случае, в республиканских штатах. Однако даже просто явившись на участки, они будут создавать хаос и угрожать сторонникам действующего президента США.

    Тем временем население США вооружается утроенными темпами. Америка и так мировой рекордсмен по числу огнестрела на душу населения (африканские страны отстают с огромным отрывом). В июне в США побили очередной рекорд. Только официально было продано 3,9 млн единиц огнестрельного оружия. Большая часть покупателей – те, кто делает это в первый раз. Соответственно, никакого опыта в обращении с оружием у них нет – и они могут устроить перестрелку совершенно импульсивно.

    Некоторые военные аналитики утверждают, что США уже находятся в состоянии полномасштабного вооруженного конфликта между повстанцами-демократами и консерваторами-трампистами. Но как будет выглядеть гражданская война в Америке? Сдается, она будет совсем не такой, как мы ее представляем.

    Во-первых, никто никому никакой войны объявлять не будет. Все, что делают сторонники Демпартии, заранее обозначается как «мирные протесты». При этом они могут громить города, убивать людей, сжигать дома и машины, обливать бензином своих противников и поджигать их на площади – все равно это будут «мирные протесты». Зато любая попытка обороны трампистов будет выставляться в СМИ как попытка военного переворота и нарушение конституции.

    Во-вторых, в отличие от первой Гражданской войны в США в XIX веке, здесь не будет полномасштабных сражений, крупных регулярных частей и четкой линии фронта. Это будет предельно хаотичная, иррегулярная война, включающая в себя диверсии, теракты и партизанские действия, перемалывающая в своей мясорубке мирное население наряду с военными и стирающая границу между войной и миром. У этой «невидимой войны» есть своя стратегия. И она была выработана еще несколько лет назад.

    Только что созданная НКО «Проект единства переходного периода» (Transition Integrity Group) объявила, что планирует добиваться изгнания Трампа из Белого дома всеми средствами – в том числе и с использованием «демократически настроенных представителей армии и спецслужб».

    Возглавляет этот «Проект» Роза Брукс. При президенте Бараке Обаме г-жа Брукс была старшим советником по нацбезопасности. Одновременно она работала старшим советником при президенте «Открытого общества» – головной организации Джорджа Сороса. В Пентагоне Брукс отвечала за гуманитарные операции. Одновременно боролась за права человека в составе НКО типа Human Watch и Amnesty International. Затем преподавала в Вест-Пойнте – главной военной академии США, кузнице кадров американской военной элиты и ее мозговом и стратегическом центре.

    В 2016 году Брукс выпустила книгу с характерным названием «Как все стало войной, а военные стали всем» (How Everything became War and the Military became Everuthing). Ее идея в том, что война будущего не будет похожа ни на одну из тех, что мы видели. Это будут хаотичные боевые действия, которые США и их союзники будут небольшими силами вести по всему миру. Это не будет называться войной – это будет, например, антитеррористическая операция или «восстановление демократического порядка». СМИ будут позиционировать будущую войну как небольшую полицейскую операцию. Информационная подача происходящего будет в этих действиях играть не меньшую роль, чем реальные боевые действия. Крайнюю жестокость против мирных жителей война будущего будет сочетать с предельным лицемерием в освещении событий. Все будет в точности по Оруэллу: «война – это мир».

    Война будущего не будет идти на полях сражения где-то там, далеко – она будет везде, в каждом городе. В ней будут принимать участие не только армии, но и ЧВК, и местные повстанцы, и члены криминальных бандформирований, и бывшие мирные жители, подавшиеся в партизаны. Границы между войной и не-войной полностью исчезнут. Война будущего будет безграничной и бесконечной.

    Эта стратегия Брукс не является ее личным изобретением. В том же Вест-Пойнте давно разрабатывают концепцию войны в городах-миллионниках, которая подразумевает длительные противостояния на улицах мегаполисов, привлечение военными в свои ряды уголовников и оппозиционеров, зачистки мирных жителей. В общем, ситуацию, когда «все стало войной».

    В каких же мегаполисах предполагает воевать американская армия? Ну, например, военный аналитик Алекс Уорд, описывая будущие конфликты, предполагает, что США и их союзники могли бы «зачищать» такие «центры нестабильности», как пакистанский Карачи и индийский Нью-Дели. Считается, что там критически нарастет число противостояний по религиозным и социальным причинам, и США просто «вынуждены» будут вмешаться в конфликты и зачистить мегаполисы от террористических элементов, например.

    Интересно, однако, что реальные учения на тему войны в мегаполисах проводились еще в 2015 году. И проходили они отнюдь не на территории Индии или Пакистана, а сугубо в американских городах. Двухмесячные учения «Нефритовый шлем» проводились элитными частями американского спецназа в июле 2015 года на территории Аризоны, Калифорнии, Техаса, Юты, Невады и Нью-Мексико. Спецназ тренировался штурмовать города. Задачу военных затрудняло то, что условные противники вели оборону в тесных городских кварталах, прятались по домам и были неотличимы от гражданского населения. Обильно использовались дроны, камеры наблюдения, приборы ночного видения. Это называлось «реалистические военные учения».

    В 2015 году эти наработки предполагалось использовать для штурма Донецка и Луганска, Ракки и Мосула. Однако сегодня ничто не мешает американским военным развернуть такую «войну будущего» прямо в городах США.

    Единственным препятствием для этого является позиция самих военных. В массе своей армия поддерживает Трампа. Однако иногда появляются и опасные для него звоночки. В мае военные фактически отказались использовать армию для подавления бунтов имени Джорджа Флойда. Все лето высокопоставленные армейские чины в отставке жестоко критиковали Трампа.

    Идея Трампа по сокращению американского контингента за рубежом может не нравиться многим в армейском руководстве. А он намерен и дальше придерживаться этой политики. «Американские солдаты не должны решать застарелые конфликты в далеких странах, о которых народ-то и не слышал», – сказал Трамп в июне, поздравляя с окончанием обучения выпускников Вест-Пойнта.

    Аккурат накануне его выступления сотни выпускников Вест-Пойнта прошлых лет опубликовали открытое письмо к его сотрудникам и кадетам – фактически к элите американской армии. Это письмо – плохо замаскированный призыв к военному перевороту. В нем армии предлагается «защитить конституцию от тирана» (читай, Трампа) и «поучаствовать в демократическом процессе» – понимай, выбросить Трампа из Белого дома, невзирая на реальные итоги президентских выборов.

    Сторонники действующего президента уверены в том, что и руководство главных спецслужб страны предпочитает на этих выборах подыгрывать клану Клинтонов и их ставленнику Джо Байдену. Еще в 2016 году руководство ФБР инициировало операцию Russiagate, призванную скомпрометировать Трампа его вымышленным сотрудничеством с русскими. Интересно, что началась эта операция еще в Британии. Это означает, что ФБР координировало ее с Джиной Хаспел – тогда она жила в Лондоне и возглавляла британский отдел ЦРУ. Согласно традиционному алгоритму, свои операции за рубежом фэбээровцы всегда согласовывают с коллегами из ЦРУ.

    Джина Хаспел не препятствовала действиям коллег, хотя они явно были направлены против Трампа и его команды, и не информировала о них президента. На сегодняшний день она является директором ЦРУ – и в этой должности всячески препятствует рассекречиванию документов, связанных с Russiagate. Получается, что против действующего президента настроено руководство сразу двух крупнейших спецслужб США.

    Если элита американской армии и спецслужб поддастся на многочисленные провокации и примет участие в гражданском противостоянии, тогда США действительно ждет гражданская война нового типа. В полном соответствии с модной стратегией, она будет «безграничной и бесконечной».


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