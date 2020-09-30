Трамп пригрозил не признавать итоги выборов в США

Глава американского государства Дональд Трамп фактически отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов президента США.

Он выразил надежду на то, что «будут честные выборы».

«Но если я буду видеть, что десятки тысяч бюллетеней подтасованы, я не смогу согласиться с этим», – приводит его слова ТАСС.

На вопрос о том, рассчитывает ли президент на вмешательство Верховного суда, Трамп ответил: «Да, думаю, я рассчитываю на них, чтобы они посмотрели на бюллетени». Он надеется, что Верховный суд «не понадобится в плане самих выборов».

«Но относительно бюллетеней – я так думаю, потому что происходящее невероятно», – сказал Трамп.

Байден обещал не объявлять себя победителем на выборах, пока итоги голосования не будут подтверждены независимой стороной. Он уверен, что Трамп поступит так же. По словам Байдена, «когда обработают все бюллетени, будет поставлена точка».

Напомним, в США состоялись первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена. Байден назвал президента США «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина».

Трамп призвал сторонников в день выборов явиться на избирательные участки и «смотреть внимательно» за нарушениями. Он также заявил, что результаты выборов могут быть неизвестны в течение месяцев из-за «катастрофического» голосования по почте. Байден призвал доверять почтовому голосованию.

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