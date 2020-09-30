Трамп и Байден обменялись обвинениями на дебатах

Президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден схлестнулись на первых дебатах, обсудив темы страховки, борьбы с коронавирусом, рабочих мест и голосования по почте.

Отвечая на вопросы модератора, кандидаты по сути повторили избирателям свои известные позиции. Байден призвал подождать с назначением нового судьи Верховного суда до выборов, а Трамп заявил, что имеет на это право, раз республиканцы выиграли прошлые выборы президента и сената, передает РИА «Новости».

Трамп обвинил Байдена в том, что тот хочет лишить 180 млн человек частной страховки, а Байден Трампа – в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки, принятые при Бараке Обаме. Байден обвинил Трампа в том, что тот «запаниковал» перед лицом эпидемии коронавируса, и заявил, что у того до сих пор нет плана по борьбе с COVID. Трамп же заявил, что при Байдене от COVID умерли бы не 200 тыс., а 2 млн американцев.

Байден пообещал, что его план создаст 7 млн рабочих мест и рост экономики еще на 1 трлн долларов, Трамп на это только махнул рукой. Сам Трамп позже заявил, что при нем экономика была «величайшей в истории», но ей повредила «китайская чума» – коронавирус.

Трамп призвал сторонников в день выборов явиться на избирательные участки и «смотреть внимательно» за нарушениями. Он также заявил, что результаты выборов могут быть неизвестны в течение месяцев из-за «катастрофического» голосования по почте. Байден призвал доверять почтовому голосованию и заявил, что не собирается объявлять себя победителем выборов, пока это не будет подтверждено независимой сертификацией результатов.

Байден также обвинил Трампа в расизме, а Трамп его – в потакании насилию, что Байден категорически опроверг. Трамп заявил, что Байдена «обведут вокруг пальца» радикальные левые, а Байден обвинил его в потакании ультраправым. Байден заявил, что Трамп не платил налоги, Трамп же заявил, что заплатил «миллионы» подоходного налога, и в очередной раз пообещал в будущем обнародовать свою налоговую декларацию.

Напомним, в США состоялись первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена. Трамп начал перебивать Байдена уже на первом вопросе. Он постоянно интересовался источниками доходов Хантера Байдена. Байден не сдержался и потребовал от Трампа «заткнуться», а также назвал президента США «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина».

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