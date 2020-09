Трамп внес в Сенат США кандидатуру Барретт на пост в Верховном суде Байден назвал Трампа «щенком Путина» на дебатах 30 сентября 2020, 05:31

Фото: CNBC Television

Текст: Антон Антонов

В США состоялись первые предвыборные теледебаты действующего главы государства Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена. Еще до их начала Байден пошутил в Twitter о том, что «запасся наушниками и веществами, увеличивающими производительность» – при этом он приложил к записи фото с упаковкой мороженого с арахисовой пастой и кусочками шоколада. Трамп ранее предполагал, что Байден пользуется телесуфлером или наушником, скрытым в ухе, а также что Байдену требуются какие-то вещества для стимуляции, передает ТАСС. Первые дебаты Трампа и Байдена проходят в Кливленде (штат Огайо). Трамп и Байден не обменялись рукопожатием, они сразу заняли места за трибунами. Байден при этом слегка развел руки в стороны. Трамп вышел из-за кулис молча. Как пояснил ведущий дебатов Крис Уоллес, договоренность не обмениваться рукопожатиями была достигнута заранее. Associated Press сообщало, что накануне на электронных тотализаторах делались ставки на то, каким образом Трамп и Байден поприветствуют друг друга в условиях коронавируса. Среди возможных вариантов называли рукопожатие, приветствие «кулак о кулак», касание локтями, касание раскрытыми ладонями или отсутствие физического контакта между соперниками. Трамп начал перебивать Байдена уже на первом вопросе. Он не смог удержаться от комментариев в то время, когда вопросы задавал ведущий. Байден пытался продолжать говорить, но часто не справлялся. В какой-то момент он передразнил Трампа, который его постоянно перебивал: «Продолжай тявкать, парень» – РИА «Новости». Ведущий призвал участников «отнестись серьезно» к вопросу про коронавирус и не перебивать друг друга. Байден в ответ саркастически пожелал Трампу удачи. Поскольку Трамп не изменил поведения, Байден не сдержался и потребовал: «Да заткнись уже, парень!». Байден считает, что в ситуации с коронавирусом Трамп «просто запаниковал» и «до сих пор» не составил план по борьбе с COVID-19. Трамп ответил, что если бы Байден был ответственным в стране во время коронавируса, «умерли бы миллионы людей». Кроме того, на дебатах Трамп заявил: «Никогда не используй слово «умный» по отношению ко мне, Джо. Потому что в тебе ничего умного нет!». Трамп утверждает, что Байден плохо учился в колледже. Тот в ответ лишь обескуражено покачал головой. «С этим клоуном трудно и слово сказать», – заявил Байден в ответ на постоянные вопросы Трампа об источниках доходов сына соперника – Хантера Байдена. Когда Байден начал рассказывать про своего сына Бо Байдена, служившего в Ираке, Трамп напомнил, что другого сына Байдена, Хантера, «бесславно выгнали с военной службы» за «употребление кокаина», а работу он не мог найти пока отец «не стал вице-президентом». После этого Хантер Байден, по словам Трампа «заработал целое состояние на Украине, в Китае, в Москве и в разных других местах». «Это просто неправда. Мой сын, как и многие другие люди, имел проблемы с наркотиками. Он преодолел это, он исправил это, он работал над этим. И я горжусь им», – заявил Байден. Он назвал Трампа «президентом, который портит все». «Вы – худший президент, который когда-либо был в Америке», –заявил он. Байден также заявил: «Все знают, что он (Трамп) лжец». Кроме того, Байден поднял вопрос отношений с Москвой: «Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат». Байден в ходе дебатов заявил, что Трамп – «расист», который «использует все что угодно как намек на расизм, пытается создать расистскую ненависть, расистское разделение» в обществе. Трамп, когда ему предложили отмежеваться от сторонников расизма, ответил, что сейчас «почти все» насилие в США «исходит с левого, а не правого фланга». Когда модератор стал настаивать, Трамп задался риторическим вопросом, как он должен обозвать сторонников расистских теорий. В итоге он заявил: ««Гордые парни», отступите, отстранитесь» (Гордые парни» – ультраправая американская группировка). Напомним, Трампу предсказали победу на первых предвыборных теледебатах в США. В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств таких утверждений СМИ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

