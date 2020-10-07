Путин прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Трампа

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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Как Пашинян справляется с ролью лидера воюющей страны

Для визита на театр военных действий Никол Пашинян нарядился в подобие камуфляжа Government of Armenia/YouTube
Война в Карабахе вывела Никола Пашиняна из «зоны комфорта» – этот сугубо гражданский человек теперь вынужден руководить воюющей страной. Ему особенно трудно сохранять авторитет на фоне предшественников – легендарных полевых командиров, тех самых, что разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 90-х годах. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...
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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Путин прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Трампа

       7 октября 2020, 11:54
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин, комментируя дебаты в США, назвал заявление Джо Байдена в адрес Дональда Трампа про щенка проявлением уровня политической культуры. По словам Путина, такие заявления поднимают позицию России, поскольку говорят о ее влиятельности.

    «Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льет, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу», – сказал Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Так российский лидер прокомментировал сообщения о том, что кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден в ходе дебатов назвал действующего президента страны Трампа «щенком Путина».

    Он добавил, что данная ситуация не является делом России, и кандидаты в президенты США могут разбираться «между собой так, как считают нужным в контексте происходящих событий». «По поводу взаимной жесткости либо оскорблений прямых, о которых вы сейчас упомянули, что можно сказать: это проявление уровня политической культуры или отсутствие таковой. Но мы повторяем – тоже в это не лезем – все это продиктовано внутренними процессами политического характера, внутриполитическими вопросами, проблемами самих США», – отметил Путин.

    При этом он отметил, что в выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена видна острая антироссийская риторика «Мы тоже видим достаточно острую антироссийскую риторику, к сожалению, к этому уже привыкли», – сказал Путин.

    По его словам, есть вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. «Ну во-первых: демократическая партия – она ближе традиционно к так называемым либеральным ценностям. Она ближе к идеям социал-демократии, если их сравнивать с Европой, а из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия», – отметил Путин.

    Президент добавил, что Россия будет работать с любым будущим президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    При этом он напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией, и Москва это, безусловно, ценит. «Мы с самого начала, когда в первой итерации в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание», – сказал Путин.

    Глава российского государства констатировал, что за последние годы РФ и США удалось достигнуть некоторых положительных результатов в развитии двусторонних отношений. «Но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше», – отметил Путин.

    По мнению президента, невыполнение планов «в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны». «Причем эта позиция носит, что называется, комплексный характер, сдерживание по всем векторам развития. И это, конечно, является ограничителем, мы так понимаем, для действующей администрации», – подчеркнул глава российского государства.

    Кроме того, Путин напомнил, что США не ответили России на вопрос о восстановлении сотрудничества по информбезопасности. «Нет, к сожалению, так как и по ряду других наших инициатив по этой, я считаю очень важной теме, ответа нет. Хотя есть продолжающиеся претензии к нам по поводу нашей якобы гиперактивности в информационной сфере, во вмешательстве в выборы и так далее, не имеющих под собой никакого основания», – сказал Путин.

    Он также счел очень опасным шагом выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Администрация действующего президента США вышла из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, и это очень серьезный шаг. После 2002 года, когда администрация президента Буша вышла из Договора по противоракетной обороне, это второй такой крупный шаг, и, на мой взгляд, очень опасный для поддержания международной стабильности и безопасности», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Российский президент добавил, что теперь администрация Дональда Трампа объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. «Тоже нас это не может не беспокоить», – подчеркнул Путин. Кроме того, по его словам, Москва и Вашингтон до сих пор не реализовали ряд совместных проектов, «скромных, но тем не менее» – по созданию делового совета, экспертного совета и так далее.

    «Тем не менее, товарооборот вырос за время президентства Трампа, и вырос заметно, несмотря на все ограничения, даже несмотря на пандемию. Может с пандемией там какие-то корректировки были, но в целом такой тренд на рост товарооборота. И это хорошо, поскольку за этим рабочие места стоят, за этим деловая активность и так далее», – отметил Путин.

    Также, по его мнению, у России и США «неплохо сложилась совместная работа по стабилизации мирового энергетического рынка». «Соединенные Штаты заинтересованы, конечно, в поддержании определенной стабильности, в обеспечении работы своих нефтедобывающих компаний и так далее. И нам удалось добиться реально хорошего совместного результата», – пояснил глава государства.


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