Трамп отказался верить опросам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит результатам опросов и ощущает поддержку со стороны избирателей, сообщил в четверг телеканал Fox Business.

«Я не верю результатам опросов, поскольку никогда прежде мы не пользовались такой поддержкой. Опросы были и на прошлых выборах, там были результаты по девяти разным штатам, по которым я проигрывал, но я в итоге победил во всех этих штатах и это были крупные штаты», – передает ТАСС его слова.

Согласно опросу Fox News, кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена поддерживают 53%, а президента Дональда Трампа – 43% при степени погрешности полученных результатов в 3%.

В опросе приняли участие 1 тыс. 12 человек в период с 3 по 6 октября.

По данным опроса, проведенного журналом Economist и исследовательской службой YouGov, Байдена поддерживает 51% опрошенных, а Трампа – 42%, при степени погрешности результатов 4,8%.

В опросах приняли участие 1 тыс. 364 потенциальных избирателя с 4 по 6 октября.

Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден в случае избрания не сможет исполнять обязанности главы государства в течение двух месяцев.

Как сообщил Bloomberg, вторые дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах. Позднее Трамп выступил против такого формата дебатов.

Напомним, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД