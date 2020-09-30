Трамп заставил Байдена трястись и запинаться

Самые грязные дебаты в истории. Именно так ведущий ABC News охарактеризовал первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Характер этой встречи отразил то состояние раскола, в котором сейчас находится Америка. Кандидаты выбросили политес на помойку – начав с того, что не пожимали друг другу руки, и заканчивая взаимными оскорблениями.

Победителя дебатов можно определить из того, кто из кандидатов переиграл оппонента в ключевых точках или темах. На этой встрече этих тем было несколько.

Прежде всего состояние здоровья Джозефа Байдена. Бывшему вице-президенту США необходимо было показать, что он живой и дееспособный. Многие республиканцы (да и не только они) ставили под сомнение здоровье кандидата. Упирали на то, что у него деменция, что в случае его победы управлять страной будет вице-президент – Камала Харрис, придерживающаяся радикальных левых взглядов. Соответственно, задачей Трампа было раскачать Байдена и сломать его.

Поначалу казалось, что Байден выстоит. Несмотря на крайне неприглядный вид, демократический кандидат говорил весьма бодро. И не просто говорил, а говорил правильно – весь свой популизм направлял в камеру, нужным тоном, с правильно подобранными словами. Однако этого запала хватило не на все полтора часа дебатов. Во второй половине выступления стало видно, что «Сонный Джо», как называет его Трамп, стал уставать – запинаться, путать слова, говорить невпопад. У него тряслись губы, он банально сдавал под напором Трампа (которого уже сравнили на этих дебатах с бульдозером).

Второй точкой было поведение. Сторонники Байдена призывали шефа продемонстрировать не только дееспособность, но и «взрослость». Бывший вице-президент должен был быть скалой, о которую разбивались бы атаки Трампа – а также регулярно контратаковать нынешнего главу государства через какие-то подколы и юмор (с которым у Байдена всегда было все хорошо). Но это не получилось.

И дело даже не в том, что Байден молчал в то время, когда Трамп его перебивал – молчать можно по-разному. Можно это делать с улыбкой и твердостью – как взрослый перед бьющимся в истерике ребенком, а можно стоять, потупив взор с трясущимися губами, из которых периодически вылетают какие-то обрывки слов. Второе – это как раз про Байдена.

Что же касается контратак, то самый показательный пример был в конце дебатов, когда Трамп наехал на сына Байдена – Хантера (которому платило украинское правительство, китайское, а также «жена мэра Москвы» – супруга Юрия Лужкова Елена Батурина). «Сонный Джо» неожиданно проснулся и выдал яркую, эмоциональную тираду о сыне, который воевал в Ираке, получил там «Бронзовую звезду» и вообще был патриотом.

Даже Трамп от такого опешил и переспросил, о ком вообще речь – ведь Хантер ни разу не был военным героем, и даже (как утверждает президент) был выгнан с позором из состава вооруженных сил. И тогда Джозеф Байден заявил, что он говорит о Бо Байдене – своем старшем сыне, умершем от рака в 2015 году. Все прекрасно знают, что смерть Бо сильно повлияла на отца – после этого Джо заявил, что после окончания правления Обамы уйдет из большой политики.

И теперь вопрос – открытая подмена Хантера историей с Бо была домашней заготовкой (крайне неудачной), либо Байден сорвался, либо он вообще не понимает разницы между умершим и живым сыном? Тут, конечно, Трамп ошибся – нужно было добивать Байдена этим вопросом, а президент тему слил.

Левая марионетка, правый жмот

Еще одной темой дебатов были ценности. Дональду Трампу было необходимо разрушить образ Байдена как демократа-центриста. Центристские взгляды самого Байдена критиковать было непросто, поэтому Трамп сосредоточился на том, чтобы доказать важнейший тезис: «Байден является лишь ставленником (а то и марионеткой) ультралевых сил в Демократической партии».

Поэтому Дональд Трамп прямо обвинял своего оппонента, например, в попытках лишить частной страховки 180 миллионов человек, и уверял, что «партия затащит тебя (Байдена – прим. ВЗГЛЯД) в социализм». «Ты даже боишься сказать «закон и порядок» – ведь в этом случае потеряешь поддержку своих радикальных левых», – говорил Трамп Байдену. Тех самых левых, которые сейчас громят американские города. И его оппонент, надо признать, один раз скороговоркой сказал эту фразу – однако привести примеры общественных организаций в области правопорядка, которые поддержали демократического кандидата на этих выборах, так и не смог.

В свою очередь, Байдену было необходимо доказать, что он именно центрист. Что он не отрицает консервативные ценности, что за него могут спокойно голосовать беспартийные избиратели (которых в США больше трети и которые на дух не переносят никаких радикалов – ни левых, ни правых). Именно поэтому вице-президент, например, не стал атаковать общие консервативные взгляды Эми Барретт, выбранной Трампом на роль нового судьи Верховного суда – но уцепился за ее желание отменить то, что осталось от «Обамакейр» (реформы системы медицинского страхования при администрации Барака Обамы, нарушившей базовый американский принцип «каждый сам в ответе за себя»). И сразу скатился в критику ультраконсерватизма через понятие «социальной справедливости» – рассказывая о том, что «Обамакейр» дает возможность получить нормальную страховку 100 миллионам человек.

Байден, безусловно, хотел перебросить мостик от социальной справедливости к несправедливому Трампу. Рассказать о том, как Трамп собирает ради своего эго огромные митинги, рискуя усугубить ситуацию с заражением «короной». Ну и, опираясь на недавнее расследование New York Times, поведать о том, как нынешний президент не платит налоги.

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Получилось не очень. Тезис о митингах Трамп элегантно парировал мыслью о том, что «ты просто завидуешь тому, что ко мне приходят столько людей, а на твои собрания почти никто не приходит», а в вопросе налогов действующий президент открыто заявил, что он платит миллионы в бюджет. И на вопрос ведущего о том, идет ли речь именно о федеральном подоходном налоге (сумма которого у Трампа в течение пары лет составляла по 750 долларов), Трамп без обиняков ответил: «Да, я плачу миллионы долларов в виде подоходного налога».

Смелое заявление, которое можно будет опровергнуть цифрами – но у Байдена их не оказалось. В результате важнейшая тема, которую демократы раскручивали перед дебатами, получилась скомканной. Не говоря уже о том, что Трамп и в этой теме сумел уколоть Байдена. «Все частные бизнесмены, если они не тупые, используют возможность уходить от налогов. А кто нам дал эту возможность? Администрация Обамы!» – говорит Трамп. Тут бывшему вице-президенту Обамы возразить было нечего – он лишь заявил, что пересмотрит эту налоговую политику (под ухмылки Трампа с фразочками «а что ж раньше не пересмотрел»).

Проиграли все

Так кто же победил на этих выборах? Пресса однозначно на стороне Байдена – даже когда он хамил Трампу. Дошло до того, что ведущая ABC News после дебатов сказала что-то из серии: «В дискуссии звучали оскорбления «клоун», «закрой рот», и обычно это неприемлемо, однако в этот раз Трамп все заслужил своим поведением». Впрочем, позиция СМИ была абсолютно предсказуемой – те, кто вел против президента Трампа информационный джихад, вряд ли могут по мановению руки превратиться в объективных аналитиков. Как верно заявил Дональд Трамп Джозефу Байдену на дебатах: «Тебе дают хорошую прессу, мне плохую, но ничего – я привык к этому»).

Куда важнее мнение избирателей. Казалось бы, оно совпадает с позицией журналистов. По данным опроса, проведенного по заказу CNN (больших «друзей» Трампа) – однозначно Байден. 60% уверены, что бывший вице-президент положил действующего президента на лопатки, тогда как об обратном говорят лишь 28% опрошенных.

Но эта социология не совсем репрезентативна. Не только потому, что число опрошенных было всего лишь около 500 человек, а сами составители опроса признают возможность погрешности аж в 6,2%. И не только потому, что CNN является давним «фанатом» Дональда Трампа. А потому, что зрители голосовали исходя из своих предыдущих предпочтений. Из тех же самых 500 с лишним человек 60% симпатизировали Байдену – они же и голосовали за вице-президента. За Трампа было 37% – и львиная часть из них (плюс-минус «правильная» погрешность) считают нынешнего главу государства победителем. Поэтому точные цифры по дебатам будут ясны через несколько дней – достаточно будет взглянуть на изменение общих рейтингов двух кандидатов.

Можно сказать, что на дебатах отчасти победили обе стороны. Байден показал, что еще не растерял навыков общения с электоратом, а Трамп защитился по большей части спорных позиций и почувствовал, как и на чем Байдена можно раскачать. Проиграла же сама Америка и, по мнению CNN, «враги демократии – Россия и Китай», ведь самые грязные дебаты в истории показали, до какого уровня дошло ожесточение между двумя политическими партиями.

А через неделю, скорее всего, из-под дна постучатся. Ультраконсервативному вице-президенту Трампа Майку Пенсу предстоит сойтись лицом к лицу с ультралибералом – напарницей Джозефа Байдена Камалой Харрис.