Трамп: Байден не сможет быть президентом даже два месяца

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден в случае избрания не сможет исполнять обязанности главы государства в течение двух месяцев.

«Байден находится под контролем левых радикалов. Байден не будет президентом и на протяжении двух месяцев», – заявил Трамп в интервью Fox Business, передает ТАСС.

На вопрос о том, значит ли эта фраза, что Байден покинет пост через два месяца, Трамп сообщил: «Его умственные способности недостаточны для того, чтобы быть президентом, и вы знаете это, и всем остальным это известно».

Он добавил, что почти уже не принимает препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

«Я в отличной форме», – указал американский лидер.

Ранее Bloomberg писал, что вторые дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах.

При этом Трамп выступил против проведения дебатов с Байденом в виртуальном формате.

Напомним, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.