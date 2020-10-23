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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

Производство собственных семян – стратегическая задача для России Глеб Котов/РИА Новости
Рекорды, которые ставит в последнее время Россия в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. Россия получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

Одним из обвинений Трампа в адрес Байдена стало получение денег «от России» Morry Gash/POOL/EPA/ТАСС
Кандидаты в президенты США в последний раз «вышли к барьеру» – в столице штата Теннесси состоялся заключительный раунд дебатов между ними. Считалось, что Трамп легко разгромит Байдена, который сейчас находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны, скорее всего, будет решаться на революционных улицах. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зеленский приглашает украинцев к войне с Россией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Новые военные базы могут быть украинскими только номинально: военный бюджет Украины и технологическое оснащение армии не позволит создать сколь-нибудь значимые военные объекты самостоятельно. Это будут базы стран НАТО, как бы они ни назывались и какой бы формальный статус ни имели. Подробности...
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Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Подлинные цели Европы сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции. Подробности...
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Эрдоган пытается прорубить коридор к Каспийскому морю

Евгений Погребняк, журналист
В разгоревшейся войне на Южном Кавказе Турция принимает непосредственное участие, хотя и отрицает очевидное. Но зачем вообще, имея массу проблем, кроме помощи братскому Азербайджану, Эрдогану нужно ввязываться в новый конфликт? Подробности...
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    Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

    Одним из обвинений Трампа в адрес Байдена стало получение денег «от России»    23 октября 2020, 14:56
    Фото: Morry Gash/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Кандидаты в президенты США в последний раз «вышли к барьеру» – в столице штата Теннесси состоялся заключительный раунд дебатов между ними. Считалось, что Трамп легко разгромит Байдена, который сейчас находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны, скорее всего, будет решаться на революционных улицах.

    До выборов президента США осталось всего 10 дней, но уже сейчас их однозначно называют самыми грязными и скандальными в истории Америки. Это при том, что самое главное еще впереди – всё идет к тому, что фамилию президента в конечном счете назовут в суде (и тогда, скорее всего, это будет фамилия Трампа). Но еще до того страна может соскочить в пучину «цветной революции» – демократы дали понять, что не признают своего поражения и выведут на улицы десятки тысяч боевиков антифа.

    «Метили в коммунизм, а попали в Россию». Эти слова русского мыслителя Александра Зиновьева ныне пригодны для описания и американских реалий. Только метили демократы, разумеется, не в коммунизм (наоборот, ультралевые идеи обретают в их рядах все больше сторонников – таково одно из осложнений коронавируса), они метили в Трампа, которого ненавидят и которому не могут простить унизительный проигрыш четырехлетней давности. Шатая стул под ним, они добились того, что рухнуть теперь может вся Америка.

    Дело в том, что около половины американцев (но в основном сторонники Байдена) голосуют досрочно – по почте. Это привычная для страны схема, но во многих контролируемых демократами штатах бюллетени рассылают по домохозяйствам «по умолчанию». Теперь их находят на свалках и банально крадут из ящиков, кроме того, десятки тысяч бланков были разосланы по ошибке, причем в том числе и в колеблющихся штатах, где преимущество Трампа над Клинтон было незначительным.

    Все это позволит сильно затянуть подсчет голосов и даст повод бесконечно оспаривать результаты, пока антифа будут громить американские города.

    В целом соцопросы однозначно сулят победу Джо Байдену: его преимущество над действующим президентом на национальном уровне оценивается в 10 процентных пунктов. Другое дело, что четыре года назад те же опросы предсказывали победу Клинтон, но исход дела решили молчаливые избиратели. Сейчас их особенно много: признание в том, что ты будешь голосовать за Трампа, либералы пытаются выставить как саморазоблачение в качестве расиста и сексиста. Такова их предвыборная стратегия – не поддерживать Байдена, пожилая и оскандалившаяся фигура которого не вызывает у избирателей энтузиазма, а превратить выборы в плебисцит о доверии Трампу (который «расист», «сексист», «опасный идиот» и так далее).

    В пользу Трампа играет то, что консервативные избиратели в «колеблющихся» штатах активизировались, в том числе на досрочном голосовании: преимущество Байдена над действующим президентом там сейчас меньше, чем можно было бы ожидать, или даже вовсе отсутствует.

    Однако последний раунд дебатов между двумя кандидатами (всего их было два, а должно было быть три – вторые глава государства пропустил, заразившись коронавирусом) не стал для главы государства тем козырем, на который он рассчитывал. Можно даже сказать, что эти дебаты выиграл Байден – в том смысле, что выступил значительно сильнее, чем от него ждали.

    Если описывать ситуацию вульгарно и грубо, считалось, что Байден в двух шагах от маразма, 77-летний возраст взял свое. Он действительно постоянно теряет связь с реальностью, забывая, где он и кто, или вспоминая эпизоды из своей жизни, которых на самом деле не было. В таких условиях технологи Демпартии спрятали кандидата в его доме в штате Делавэр как в бункере: он выходит на связь только онлайн, отвечая на заранее подготовленные вопросы от лояльных СМИ, и принял минимальное личное участие в кампании, полагаясь на оплаченную рекламу и ненависть журналистов к Трампу.

    Демократический истеблишмент это более чем устраивает – так они застрахуют своего кандидата от новых косяков и оговоров, а на выходе получат президента-марионетку. Но это естественным образом породило слухи, что в тех случаях, когда Байдену все-таки приходится появляться на публике и отвечать на вопросы, все ответы ему подсказывают через некий микронаушник, а до того накачивают кандидата стимуляторами.

    Трамп неоднократно требовал от Байдена сдать тест на наркотики – Байден, разумеется, отказывался, и вот теперь, с микронаушником или без него, в общем и целом, доказал Америке, что он еще в состоянии кое-как держать удар и вести дискуссию.

    В итоге последние дебаты прошли попросту скучно. Самые яркие моменты – обещание бывшего вице-президента покончить с американской нефтянкой (теперь его пиарщики оправдываются: мол, имелось в виду прекращение государственной поддержки ради вложений в «зеленую энергетику), и риторический вопрос президента действующего, обращенный к ведущей: «А кто построил эти клетки?».

    Суть такова, что Трампа в очередной раз обвинили в расистской и бесчеловечной политике – временном содержании нелегальных мигрантов, пойманных на границе в Мексикой, в тех самых «клетках». Только вот появились «клетки» при Обаме и Байдене.

    При этом вопросы внешней политики практически не затрагивались. Формально потому, что это должно было быть темой второго, отмененного раунда. Но консерваторы видят следы заговора и здесь. Вполне возможно, они правы.

    Для россиян это может прозвучать странно, но именно внешняя политика считается сильной стороной Трампа в том смысле, что он выступает как «миротворец» и сокращает американское военное присутствие по всему миру, тогда как Байден ранее был проводником «ястребиных» мер, включая военную авантюру Буша в Ираке и Обамы в Сирии.

    Однако важнее другой фактор, тоже внешнеполитический: за неделю до дебатов Байден окончательно исчез со всех радаров, чтобы не комментировать подозрения в коррупции в свой адрес, а именно: взятки от украинских олигархов, китайских бизнесменов и самой богатой женщины в РФ Елены Батуриной, брат которой якобы пытался пробиться на девелоперский рынок США.

    Трамп все равно нашел возможность об этом упомянуть, обвинив оппонента в том, в чем его самого обвиняли все четыре года – в получении денег из России, но это был явно не тот разгром, на который рассчитывал господин президент.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деликатной миссии бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который собирал доказательства участия сына Байдена Хантера в коррупционных схемах на Украине и в Китае. Принципиально то, что он при этом пользовался влиянием отца, а тот сам признался, что добился отставки украинского генпрокурора Шокина – и именно в тот момент, когда Шокин заинтересовался деятельностью нефтегазовой компании «Бурисма», в совет директоров которой входил Байден-младший.

    Судя по всему, Джулиани справился превосходно, но основная роль в разоблачении отца принадлежит самому Хантеру Байдену. Свои гонорары он тратил на жизнь столь разгульную, что просто-напросто забыл свой ноутбук в одном из сервисных центров Дэлавера – сдал для починки и не забрал: мол, не обеднею. Хозяин центра передал аппаратуру правоохранителям – и бинго, на устройстве хранилось огромное количество документов и переписки, доказывающей не только коррупционные схемы «мажора», но и непосредственное участие в них нынешнего кандидата от демократов.

    Более того, идет к тому, что Байдена-младшего могут обвинить в педофилии

    Это стало настоящей катастрофой для предвыборной стратегии демократов, и они стали оперативно затыкать пробоины на тонущем корабле. Главную роль в обнародовании компромата с ноутбука Байдена сыграла газета New York Post, а социальные сети (в первую очередь Twitter, руководство которого состоит из сторонников демократов приблизительно полностью) начали блокировать ссылки на публикацию издания. Это происходило до тех пор, пока это руководство не вызвали для дачи показаний в контролируемый республиканцами Сенат.

    Либералам приходится работать столь грубо и нагло, поскольку другого выхода попросту нет. Как кандидат, Байден обязан дожить (во всех смыслах) до дня голосования 3 ноября. Уже не важно, кто наберет больше голосов в колеблющихся штатах. Если преимущество там Трампа не будет абсолютным (а оно не будет абсолютным, если вообще будет), борьба продолжится на улицах. Как это водится теперь в США – со стрельбой, погромами и поджогами.

    Целились-то в Трампа. А рухнуть может вся Америка.

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