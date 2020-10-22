«Оргию Трампа в Москве» придумал выходец из СССР

Важнейшая для российско-американских отношений, да и для внутренней политики США интрига последних лет раскрыта. Выяснилось, кто именно стал источником самого знаменитого обвинения в адрес Дональдна Трампа: что он попался на шантаж российских спецслужб из-за сексуальной оргии в московской гостинице. Кто этот человек и какое отношение он имеет к России?

Основной источник так называемого «досье Стила» (набора фальшивого компромата на Дональда Трампа, который несколько лет собирал отставной британский разведчик Кристофер Стил) Игорь Данченко заявил, что боится за свою жизнь. Этот компромат, как известно, в последние несколько лет активно используется политическими противниками Дональда Трампа для его дискредитации. Особенно эта тема муссируется Демократической партией США.

Данченко сделал свои заявления после того, как в сенате США было обнародовано его имя как «основного источника» всего этого безобразия. В своем первом интервью Игорь Данченко говорит, что стал жертвой клеветнической кампании со стороны президента США Дональда Трампа и сенатора-республиканца Линдси Грэма. Оба неоднократно заявляли, что Данченко является предполагаемым российским шпионом, передавшим дезинформацию бывшему сотруднику МI-6 Кристоферу Стилу», – пишет Guardian. Досье же Стила, напомним, использовалось в США для заявлений о том, что Трамп - российский шпион. И даже стало одним из оснований для попытки импичмента президента США.

Данченко утверждает, что не является агентом России. Он добавил, что это обвинение сделало его мишенью для протрамповских радикальных правых и фактически лишило его работы. «Это клеймо. Быть «русским шпионом» совсем не значит быть Джеймсом Бондом. Это мифы», – заявил он. Еще Данченко собрался подать в суд на президента Дональда Трампа, который действительно ретвитнул сообщение, в котором Данченко называют «русским шпионом».

Кто такой этот Данченко и почему он должен нас интересовать?

Как только этого мужчину не называют. «Украинский политолог», «российский аналитик», «кремлевский агент», «высокопоставленный сотрудник российских спецслужб», «источник в Москве» и все тому подобное. Вот все это истине не соответствует.

Игорю Данченко 42 года. Он действительно родился на Украине, но тогда это был СССР. Закончил юридический факультет Пермского университета. Еще в конце 1980-х годов оказался в США по программе обмена, с тех пор с Россией его ничего не связывает. С Украиной – тем более. В США он учился в Луисвилле, так что в Америке он тоже дипломированный адвокат. По профессии никогда не работал, а практически всю свою жизнь он сотрудничает с Кристофером Стилом, бывшим сотрудником британской разведки МИ6, который с 1990 по 1993 года работал в посольской резидентуре в Москве, а затем и вовсе возглавил «русский отдел» в Лондоне.

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Стил вышел в отставку и основал собственное расследывательное агентство, специализируясь в основном на антироссийской тематике. Данченко же трудился в Институте Брукинга в Вашингтоне под руководством Фионы Хилл, знакового персонажа для Демпартии США и так называемого академического сообщества. Хилл дала Данченко прекрасную рекомендацию, но подчеркивала, что Данченко прекрасно справляется в основном с поиском информации. Он может часами сидеть в библиотеке и что-то там выискивать. А аналитика – это не его конек. Стил периодически платил молодому Данченко пару сотен долларов за «копание в источниках».

Впервые человечество услышало о Данченко в 2006 году, когда он написал статью, в которой обвинял Владимира Путина в плагиате при написании кандидатской диссертации. Человечество на это никакого внимания не обратило, но Данченко теперь утверждает, что ему стали звонить и угрожать. Затем Данченко помогал Фионе Хилл в написании ее труда «Мистер Путин. Оперативник в Кремле». Собирал информацию в Ленинской библиотеке в Москве.

Несколько раз задерживался полицией разных американских штатов за пьянку и дебош. Но на публичных мероприятиях всегда подтянут, хорошо одет, очарователен и свеж. Американцы называют таких молодых карьеристов «sharp», «гладенький» за излишне преувеличенное отношению к тому, как они выглядят и какое впечатление производят.

И вот в 2016 году Стил поручает Данченко съездить в Москву и накопать там какой-нибудь компромат на Трампа. Желательно про шантаж или связи с разведкой. Стил платил Данченко 5 тысяч долларов в месяц. Сам он на этой истории заработал 168 тысяч долларов. Для Стила это копейки, его контора за десять лет получила прибыли на двадцать миллионов.

Быстро выяснилось, что у Данченко нет никаких связей в Москве. Он просто высосал из пальца знаменитую историю про оргию Трампа в московской гостинице. Когда его стало допрашивать ФБР, он сперва сказал, что это была «шутка», которую он придумал по пьяни с друзьями. А то, что написано в его отчете – чистая выдумка. Что он даже сам не верит во все эти сплетни, и что он якобы заранее предупреждал Стила, что источник недостоверный. Генеральному инспектору Минюста США Майклу Хоровицу Данченко также сказал, что вся его информация основывалась на «беседах с друзьями за пивом».

Тем не менее, прожженный разведчик Стил это все скушал. Как он «Русским домом» столько лет заведовал? Можно предположить, что Стилу просто не хватало материала, и он набил в «досье» вообще все, что у него было, включая откровенный бред Игоря Данченко.

Сейчас у Стила и Данченко уже появились защитники, в том числе и среди российских либеральных СМИ. Утверждается, что просто не надо обращать на эту историю внимания. Мол, досье Стила якобы не сыграло решающей роли в расследовании Russiangate.

На самом деле все до единого материалы, которые демократы пытались предъявить Трампу, оказались либо фальсификацией, либо предвзятой трактовкой случайных событий. А Стил теперь оправдывается тем, что якобы изначально не знал, на кого работает, а когда узнал, то у него «голова заболела». Последнее похоже на правду, поскольку между конторой Стила в Лондоне и избирательным штабом Хиллари Клинтон (который и слил этот компромат в прессу) оказалось несколько фирм-прокладок, через которые проходили деньги. А Данченко фиктивно работал в какой-то конторе по трудоустройству (стол у него там был), поскольку платил ему подданный Великобритании Стил.

И Данченко, который собирался открывать собственную лоббистскую контору (для этого нужны разрешение ФБР, Секретной службы и специальный допуск), не имел права получать зарплату от иностранного гражданина. В результате деньги от Стила приходили ему через подставную американскую фирму как за работу в компании по найму. И во всем этом участвовали работники штаба Клинтон, представители академической элиты и известные американские журналисты. И они еще кого-то учат жить, бороться с коррупцией и соблюдать права человека.

Сейчас Данченко поудалял все свои аккаунты в соцсетях, но продолжает почему-то утверждать, что он кругом прав. Гардиан пишет: «В досье Стила утверждалось, что Кремль разрабатывал Трампа как минимум пять лет. В нем говорилось, что шпионское агентство ФСБ тайно засняло Трампа на видео во время его поездки в Москву на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в президентском номере отеля с двумя секс-работницами. Трамп это утверждение категорически отрицает. Данченко говорит, что не может обсуждать свои источники в России или свои методы. Но он утверждает: «Я настаиваю на своих исходных разведданных». По его словам, пикантный материал в досье составляет небольшую часть 35-страничного документа. (...) Он подтвердил, что ездил в Москву и Санкт-Петербург в 2016 году в рамках «проекта Трамп-Россия».

Самой извращенной попыткой оправдаться стала такая конструкция: ФСБ узнала, что ее агента Дональда Трампа хотят разоблачить и специально слило Данченко откровенно фантастическую ахинею, чтобы таким образом дискредитировать саму идею расследования связей Трампа и Москвы. Тут мы от комментариев воздержимся.

Данченко, тем временем, как умеет пытается заработать на этом скандале. Он объявил сбор средств на судебный процесс против Трампа. Еще он утверждает, что «не может вернуться в Россию, даже если Путин уйдет». Как это расценить? Человек чуть ли не в подростковом возрасте уехал в США за светлым будущим, всю сознательную жизнь только тем и занимался, что оттуда, из своего светлого будущего поносил последними словами свою Родину и теперь переживает, что якобы «не может вернуться». Как будто его здесь что-то ждет.

А теперь серьезно. Едва ли не главную роль в распространении фантастического «досье Трампа» сыграл Институт Брукинга, в котором трудился Игорь Данченко. И в первую очередь, его «наставница» (он сам ее так называет) Фиона Хилл, ставшая на короткое время сотрудником Совета по национальной безопасности США как специалист по России. Она же была «звездным свидетелем» против Трампа в ноябре прошлого года во время попытки импичмента президента США.

А директор Института Брукинга, Строуб Тэлботт, известный как главный советник Билла Клинтона по российским делам, распространял по Вашингтону «досье Трампа» еще до его обнародования. Два ведущих аналитика Института Брукинга Бенджамен Уиттис и Сьюзан Хеннесси имеют прямое отношение к блогу Lawfare – средоточию антитрамповского мусора и разнообразных теорий заговора.

Получается, что вся кампания против Трампа – это заговор элитарной вашингтонской клики «ястребов», большинство из которых – выходцы из пресловутой академической среды, оказывающей критически важное влияние на политическую жизнь в США. А уж как носились российские либералы в Москве в свое время с Тэлботтом. Он представлялся чуть ли не главным интеллектуалом в администрации Билла Клинтона и большим другом России. А теперь достаточно разоблачения не очень симпатичного мужчины родом из СССР, чтобы весь этот пазл сложился в одну картину.