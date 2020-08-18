В сенате США заявили о новых доказательствах «вмешательства» России в американские выборы

Комитет по разведке сената США заявил, что есть «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

Комитет опубликовал пятый том доклада о «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, передает РИА «Новости».

В докладе отмечается, что российские власти якобы «в агрессивном и многоплановом формате влияло или пытались влиять на исход выборов в 2016 году».

«Wikileaks играли ключевую роль в российской кампании по вмешательству и, скорее всего, знали, что помогают усилиям российской разведки», – говорится в документе.

При этом сенатор Марко Рубио отметил, что у комитета нет доказательств, что бывший тогда кандидатом в президенты Дональд Трамп или его штаб были в сговоре с Россией.

«Однако мы нашли неопровержимые доказательства российского вмешательства и обнаружили очень тревожные действия со стороны ФБР в части, касающейся их готовности положиться на выводы «досье Стила» без проверки методологии и источников», – добавил сенатор.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.